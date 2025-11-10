I fratelli Niangs, presente e futuro del basket tricolore, si raccontano su LBATV

Saliou e Cheickh Niang rappresentano il presente e il futuro del basket italiano. Dopo aver mosso i primi passi nell’Academy della Dolomiti Energia Trentino, Saliou è ora approdato alla Virtus Olidata Bologna dove spera di continuare il suo percorso di crescita e coronare il suo sogno: diventare un giocatore NBA.

Sulle stesse tracce sta crescendo anche il fratello Cheickh che a soli 17 anni sta diventando un protagonista della Dolomiti Energia Trentino e del campionato italiano.

Il 1° novembre 2025, per la prima volta si sono ritrovati faccia a faccia durante una partita della Serie A Unipol 2025/26: una meravigliosa storia raccontata dalle telecamere di LBATV e con le interviste esclusive anche a Rudy Gaddo, Direttore Sportivo della Dolomiti Energia Trentino, Marco Crespi, direttore dell’Academy della Dolomiti Energia Trentino e ai genitori dei due ragazzi, Alioune e Fatou.

