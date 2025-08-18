Marketing – Q8 si lega al marchio Torino FC (Serie A).

Torino FC ha annunciato l’ingresso di Q8 tra i suoi partner ufficiali, dando il via a una collaborazione basata su valori condivisi come la tutela dell’ambiente, la responsabilità sociale e il forte legame con il territorio.

Nell’ambito della partnership, Q8 rifornirà il bus della squadra granata con il biocarburante Q8 HVO, un biocarburante di ultima generazione prodotto da materie prime di origine rinnovabile, che consente una significativa riduzione delle emissioni rispetto ai combustibili tradizionali.

L’accordo si fonda anche su una visione comune in tema di responsabilità sociale: Torino FC e Q8 collaboreranno nel corso della stagione per realizzare una serie di attività sul territorio, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità granata in iniziative di promozione di comportamenti consapevoli.



Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino FC: “Siamo orgogliosi di accogliere Q8 con cui iniziamo un percorso che guarda al futuro: mobilità più sostenibile, attenzione all’ambiente e alla qualità degli spostamenti della nostra squadra. Il nostro progetto è quello di sensibilizzare i nostri tifosi e la nostra comunità ad un approccio eco-sostenibile per la tutela dell’ambiente che possa tenere in considerazione la necessità di un futuro ancora più green…” – fonte: Torino FC