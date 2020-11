Paolo Barelli confermato presidente della LEN, la lega europea delle discipline acquatiche

Il congresso elettivo della Ligue Europeenne de Natation – svoltosi in videoconferenza a causa della pandemia da Covid 19 – ha confermato alla presidenza, che guiderà l’Europa delle discipline acquatiche per il terzo quadriennio consecutivo. Schiacciante il successo del presidente della Federnuoto, che ha prevalso per 86 voti contro i 13 raccolti dall’altro candidato, il presidente della federazione francese