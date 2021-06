OPTUS SPORT SI ASSICURA I DIRITTI PER LA COPPA DEL MONDO FEMMINILE FIFA 2023

(di Lorenzo Di Nubila) – La società di telecomunicazioni Optus Sport si è assicurata i diritti esclusivi dei media australiani per la Coppa del mondo femminile FIFA 2023.

Optus Sport è un gruppo australiano di canali sportivi, di proprietà di Optus lanciato il 13 luglio 2016. I canali sono disponibili tramite Yes TV di Optus tramite la piattaforma IPTV Fetch o tramite un decodificatore Optus sulla rete satellitare VAST, nonché tramite app di accompagnamento e il sito Web Optus Sport.

Optus trasmetterà tutte le 64 partite del torneo nazionale di calcio femminile, ospitato congiuntamente da Australia e Nuova Zelanda, tramite il suo servizio di streaming in abbonamento. Optus afferma, inoltre, che la piattaforma ha più di 880.000 utenti attivi.Una partita per turno, comprese le partite chiave e tutte le partite di Matildas, saranno rese disponibili a livello nazionale con accesso gratuito. La copertura di Optus sarà trasmessa su tutte le piattaforme, con momenti salienti, programmazione di supporto e altri contenuti digitali disponibili per lo streaming su TV connesse a casa o dispositivi mobili.

L’amministratore delegato di Optus Kelly Bayer Rosmarin ha dichiarato: “Con l’interesse per il calcio femminile e le “Matildas” (la Nazionale di calcio femminile australiana) che crescono in modo significativo in Australia, la Coppa del mondo femminile FIFA 2023 sarà uno degli eventi più grandi e unificanti dai Giochi olimpici di Sydney 2000. Siamo emozionati all’idea di poter portare le Matildas e le altre 31 squadre partecipanti al maggior numero possibile di australiani”.

Sarai Bareman, Chief Women’s Soccer Officer della Fifa, ha aggiunto: “Optus ha mostrato un forte impegno nel trasmettere il calcio femminile e questo accordo fornirà una copertura senza precedenti in Australia per il torneo, oltre a portare il calcio femminile a più tifosi e a un nuovo pubblico”.

L’accordo vede Optus mantenere la proprietà dei diritti dopo aver trasmesso anche la Coppa del Mondo femminile 2019.

La Coppa del mondo femminile FIFA 2023 è la prima edizione del torneo a presentare un campo allargato a 32 squadre, con la prima partita che prenderà il via all’Eden Park di Auckland il 20 luglio 2023 e si concluderà con la finale giocata allo stadio australiano di Sydney.