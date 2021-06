DAZN E MATCHROOM CONFERMANO L’ACCORDO QUINQUENNALE SUI DIRITTI GLOBALI

(di Lorenzo Di Nubila) – DAZN, servizio a pagamento di video streaming online, sia in diretta che on demand, di eventi sportivi, è stato confermato come la casa globale di Matchroom Boxing, società di promozione di eventi sportivi fondata dall’imprenditore inglese Barry Hearn e gestita da Hearn e suo figlio Eddie Hearn.

Matchroom UK resi disponibili annualmente esclusivamente agli abbonati DAZN nel Regno Unito e in Irlanda, per la prima volta. A partire da luglio 2021 in poi, l’accordo quinquennale vedrà anche almeno 16 incontriresi disponibili annualmente esclusivamente agli abbonati DAZN nel Regno Unito e in Irlanda, per la prima volta. Oltre a ciò, DAZN e Matchroom forniranno contenuti originali 24 ore su 24. Il primo evento del nuovo accordo si terrà il 31 luglio, in occasione del primo dei tre weekend consecutivi della Matchroom Fight Camp Series. La lista della programmazione dei combattimenti estivi e autunnali sarà annunciata a tempo debito, così come l’elenco dei talenti in onda. Eddie Hearn, presidente di Matchroom Boxing, ha confermato che l’accordo non include il campione unificato dei pesi massimi Anthony Joshua. Parlando con IFL TV, Hearn ha dichiarato: “Al di fuori di Anthony Joshua, tutti gli spettacoli di Matchroom UK saranno sul servizio DAZN”. Ha aggiunto che Joshua è attualmente sotto contratto per combattere ancora una volta su Sky Sports.

“Questo accordo storico si basa sul successo e sullo slancio della nostra partnership a lungo termine con Matchroom in tutto il mondo e consolida DAZN in prima linea nell’era dello streaming sportivo globale”, ha affermato James Rushton, co-amministratore delegato di DAZN. “Insieme, ci impegniamo a costruire la nuova casa della boxe nel Regno Unito e in Irlanda, continuando a far crescere la casa globale della boxe in un modo che corrisponda alle abitudini di visione in evoluzione di oggi e porti i fan di tutto il mondo più dei live action più esclusivi, più narrazione globale 24 ore su 24 e più innovazioni nel campo delle trasmissioni e dei contenuti, solo su DAZN”.

Hearn ha aggiunto: “Abbiamo preso la decisione monumentale di firmare uno storico accordo quinquennale con il gigante dello streaming sportivo DAZN. Ciò significa che i nostri eventi nel Regno Unito verranno ora trasmessi in diretta su DAZN insieme a tutti gli spettacoli di Matchroom in tutto il mondo. Spingere i confini è qualcosa che continueremo sempre a fare e avevamo bisogno di un partner che condividesse la nostra visione della boxe e che fosse anche disposto a fare l’investimento per realizzare quei sogni. Questa è anche un’incredibile opportunità per la nostra nuova attività di produzione e contenuti, Matchroom Media, che ora sarà responsabile della produzione dal vivo durante i nostri eventi, lavorando in stretta collaborazione con DAZN e consentendoci di formare una mentalità dalla culla alla tomba attraverso l’inizio per completamento dei nostri spettacoli in modo da poter offrire allo spettatore l’esperienza dell’evento dal vivo nella narrativa e nello stile in cui l’abbiamo costruito”. I primi rapporti sull’accordo sono emersi ad aprile , quando The Athletic ha affermato che il contratto vale “ben nove cifre“.