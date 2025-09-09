Oltre Consulting si lega a 4EON. Un asse Milano–Miami per una visione internazionale dello sport

Oltre Consulting, società di consulenza rafforza il proprio posizionamento nel mercato internazionale dello sport marketing. Ufficializzata oggi la partnership con 4EON, azienda con sede a Miami, attiva in eventi globali, experience sportive e brand activation.



4EON, fondata nel 2001 con sede principale a Miami e uffici a New York, annovera tra i suoi clienti prestigiosi marchi internazionali come EssilorLuxottica, Bulgari, Kering, Valentino, Safilo, Versace, Piaggio, Adidas, Ralph Lauren, Dita e molti altri. Ciò consentirà a Oltre Consulting di ampliare così la propria capacità operativa su scala globale in vista dei più importanti eventi sportivi mondiali: dalle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 alla Coppa del Mondo FIFA 2026 negli Stati Uniti fino alle Olimpiadi estive Los Angeles 2028.



Oltre Consulting è attualmente impegnata in progetti di comunicazione e attivazione per club, brand, club e istituzioni, sia in Italia che all’estero. La collaborazione con 4EON consentirà di scalare eventi globali, offrendo soluzioni su misura anche per FIFA, Formula 1, CIO e altri grandi player dello sport business.