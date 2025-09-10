Bitcoin: calano gli acquisti istituzionali mentre Bitcoin Hyper (HYPER) sfiora i 15 milioni in prevendita.

Mentre la domanda istituzionale per Bitcoin rallenta, il suo L2 più veloce, Bitcoin Hyper (HYPER), esplode in prevendita: superati i 14,5 milioni di dollari già raccolti finora, con un potenziale di crescita esplosivo.

La domanda istituzionale per Bitcoin (BTC) ha mostrato segni di indebolimento nel mese di agosto, con le grandi aziende che sono diventate più caute nelle loro allocazioni. Allo stesso tempo, però, la domanda per Bitcoin Hyper (HYPER) – il Layer-2 più veloce costruito su Bitcoin – si sta muovendo nella direzione opposta. Il progetto, infatti, ha già attirato quasi 15 milioni di dollari di finanziamenti in prevendita. Questa cifra eccezionale dimostra che, mentre le istituzioni esitano, gli investitori retail e early-stage potrebbero aver già trovato il prossimo catalizzatore rialzista.

L’entusiasmo deriva dal potenziale di Bitcoin Hyper di creare una reale domanda per BTC basata sull’utilità, permettendo alle dApp di aprire categorie di applicazioni completamente nuove che non sono mai state possibili sulla chain di base. È per questo che gli investitori vedono nel suo token nativo $HYPER una seconda possibilità di ottenere quel tipo di rendimenti esponenziali che Bitcoin ha offerto ai suoi albori, ma questa volta, alimentati da un ecosistema progettato per casi d’uso attivi.

Tuttavia, con solo 18 ore rimaste nell’attuale fase di prevendita, il tempo per assicurarsi i token HYPER al prezzo speciale di 0,012875 dollari sta per scadere. Una volta chiusa questa finestra, infatti, il token passerà al livello successivo a un prezzo più alto.

Il dilemma di Bitcoin: una riserva di valore in cerca di utilità

I dati on-chain di CryptoQuant mostrano che gli acquisti di Bitcoin da parte di tesorerie aziendali e istituzionali sono rallentati, con un accumulo molto meno aggressivo rispetto all’inizio dell’anno. Ad esempio, MicroStrategy ha aggiunto solo 1.200 BTC ad agosto, mentre altre aziende si sono fermate a una media di 343 BTC ciascuna. Questa debolezza si è manifestata anche nei flussi degli ETF, che durante la settimana del 18 agosto hanno visto deflussi per oltre 1 miliardo di dollari.

Questo raffreddamento della domanda ha lasciato Bitcoin bloccato in un range ristretto intorno ai 111.000 dollari. La ragione è ben nota: le aziende aggiungono BTC ai loro bilanci come copertura dall’inflazione e riserva di valore a lungo termine. Ma in questo, Bitcoin è ancora in svantaggio rispetto all’oro, che ha un’utilità che va oltre. L’oro ha casi d’uso industriali e culturali, mentre Bitcoin rimane principalmente un deposito di ricchezza digitale. Per sfidare veramente il trono dell’oro, Bitcoin ha bisogno di un’utilità che vada oltre. È qui che entra in gioco Bitcoin Hyper.

La soluzione di Bitcoin Hyper ($HYPER): la velocità di Solana sulla sicurezza di Bitcoin

Bitcoin Hyper entra nell’arena crypto permettendo agli sviluppatori di costruire una vasta gamma di applicazioni che sono praticamente impossibili sulla chain di base. Per rendere ciò possibile, questo Layer-2 integra la Solana Virtual Machine (SVM) come suo livello di esecuzione. Questa integrazione offre la velocità e i bassi costi di transazione per cui Solana è famosa, ancorandosi al contempo alla sicurezza di Bitcoin.

Poiché la SVM è compatibile con lo standard SPL, gli sviluppatori che già costruiscono su Solana possono migrare le loro applicazioni su Bitcoin Hyper con modifiche minime. Il ponte tra questi due mondi è il Canonical Bridge del progetto, che permette di bloccare BTC sulla chain principale per coniare una versione “wrapped” sull’ecosistema Hyper, sbloccandone l’utilità.

È importante sottolineare, a questo proposito, che tutto torna a Bitcoin Layer-1 per la sicurezza e il regolamento. Questa combinazione ha portato alcuni investitori a sostenere che Bitcoin Hyper unisca il meglio di entrambi i mondi e possa essere la risposta più forte al “trilemma della blockchain” di Vitalik Buterin.

La prevendita da record e il potenziale esplosivo del token $HYPER

Il design di Bitcoin Hyper non avvantaggia solo Bitcoin, ma crea anche una domanda diretta per $HYPER, il token che alimenta le commissioni di gas, lo staking e la governance. Ecco perché molti investitori vedono $HYPER come la loro seconda occasione per ciò che hanno perso con la corsa iniziale di BTC. Se Bitcoin Hyper diventa l’hub per le dApp, allora $HYPER si troverà al centro di una domanda completamente nuova basata sull’utilità di BTC.

Considerando che la sola DeFi su Solana detiene 11,2 miliardi di dollari di valore totale bloccato, se anche solo una frazione di tale attività si riversasse su Bitcoin Hyper, potrebbe innescare volumi massicci di transazioni. È per questo che diversi influencer e analisti del settore hanno indicato il potenziale di rendimenti da 100x per il progetto.

Con un ritmo medio di raccolta di 150.000 dollari al giorno, la prevendita dei token HYPER attiva sul sito ufficiale di Bitcoin Hyper si sta surriscaldando. Con le altcoin già al centro dell’attenzione, il prossimo traguardo di 15 milioni di dollari potrebbe essere raggiunto in meno di due giorni.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.