Olimpiadi: la Pesistica azzurra al via a Parigi con Sergio Massidda

Il countdown è terminato. Domani alle ore 15.00 la Pesistica Azzurra sale sulla pedana olimpica di Parigi 2024 con Sergio Massidda, in gara nella categoria fino a 61 kg. Il 22enne di Ghilarza (OR), atleta del Gruppo Sportivo dell’Esercito , arriva ai Giochi Olimpici con la terza posizione nella ranking list nella categoria fino a 61 kg, grazie ai 302 kg sollevati a settembre 2023 al Campionato del Mondo di Riyadh, che gli valsero uno storico argento di totale. Davanti a lui il cinese Fabin Li con 314 e l’americano Hampton Miller Morris con 303, mentre alle sue spalle troviamo l’indonesiano Eko Yuli Irawan e il filippino John Febuar Ceniza, entrambi con 300. Il 22enne sardo salirà in pedana il 7 agosto alle ore 15.00. Ad accompagnarlo i membri dello staff tecnico: Sebastiano Corbu , Direttore Tecnico delle Nazionali Olimpiche, con i tecnici Pietro Roca e Matteo Orecchini. Domani sera alle ore 21.00 segui lo speciale di FIPE Power Mag su FIPE TV: approfondimento della gara di Sergio Massidda con il commento di Claudio Cavosi e Marco Di Marzio. Le dichiarazioni Sergio Massidda È un’esperienza nuova e diversa sia dai Mondiali che dagli Europei. Ci sarà tanto pubblico, familiari, amici e conoscenti della Sardegna. Sarà un’esperienza unica, questo è certo e ci faremo trovare pronti. Abbiamo svolto una preparazione meticolosa a seguito dei risultati della qualifica. Stiamo dando il massimo e ci faremo trovare pronti. Sebastiano Corbu Sergio arriva alla gara in una buona condizione; è stato sicuramente rallentato da un piccolo infortunio un mese e mezzo fa, ma siamo soddisfatti del lavoro fatto in palestra e domani daremo il massimo. La gara bisogna farla prima di parlare. (fonte: FIPE)