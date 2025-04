Oktagon Valle d’Aosta: sfida ad alta quota tra Mosca e Touzi.

Un altro incontro di alto livello si preannuncia per la FCR -70kg, che il 7 giugno a Courmayeur vedrà protagonisti due dei migliori fighter della scena internazionale: Antonio Mosca, campione ISKA dilettanti World Championship 2023, e Touzi Ouassim, soprannominato “The Enemy”. La sfida di Oktagon Valle d’Aosta tra questi due talenti promette di infiammare il ring con passione, grinta e tecnica di altissimo livello.

Antonio Mosca, classe ’05, arriva con 37 match disputati, di cui ben 31 vittorie. Il suo palmarès parla da sé: uno degli atleti più promettenti del panorama mondiale, ha conquistato il titolo mondiale dilettanti ISKA nel 2023 e ha continuato a brillare anche agli Italiani a Bari, motivo per il quale è stato poi scelto per Courmayeur. Mosca è un fighter completo, noto per la sua precisione, velocità e forza mentale. Ogni suo match è un capolavoro di strategia e tecnica.

“Sono molto felice di rappresentare la Campania ad un gala prestigioso come Oktagon Valle d’Aosta – Dichiara Antonio – sono pronto ad onorare il ring come ho già fatto alla scorsa edizione, mostrando a tutti la meticolosa attenzione e cura nei dettagli che io e il mio team (San Shou Thai) mettiamo. Ho ancora qualche sassolino nella scarpa da togliermi, dalla scorsa edizione, ma sono giovane, e il tempo è galantuomo. Sono pronto a calcare il più grande Ring d’Europa il 7 giugno a Courmayeur, e combattere sullo stesso ring che è stato calcato da grandi atleti. Sarà una serata esplosiva.”

Di fronte a lui, Touzi Ouassim, anche lui classe ’05, è pronto a sfidare il campione. Soprannominato “The Enemy”, Ouassim è un fighter temibile, con una mente affilata e uno stile di combattimento imprevedibile. Nel suo ultimo incontro, disputato durante la Torino Fight Night, ha dimostrato di saper reggere la pressione e di avere il carattere per combattere contro i migliori. La sua determinazione e il suo spirito da guerriero lo rendono un avversario da non sottovalutare. Sono felice di poter fare vedere le mie potenzialità- dichiara Ouassim- sarà solo l’inizio non sono di tante parole ma so solo che i fatti parleranno per me.

Questo scontro rappresenta una vera e propria battaglia generazionale: da un lato, la voglia di confermare la sua posizione di campione di Mosca, dall’altro, l’ambizione e l’aggressività di Ouassim, pronto a sfidare un avversario di altissimo livello.