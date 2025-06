OKTAGON 74 torna a Praga: Bolander difende il titolo, in palio le semifinali del Gamechanger da 1 milione di euro.

Sabato 9 agosto, per la prima volta dal 2023, lo stadio all’aperto di Štvanice accoglierà uno degli eventi più attesi dell’estate: OKTAGON 74 (nella foto in primo piano la card provvisoria). La promotion ceca promette un evento carico di spettacolo, con in programma il match per il titolo dei pesi gallo femminili e i quarti di finale del torneo europeo “Tipsport Gamechanger“, con un montepremi complessivo da 1 milione di euro.

A guidare la card sarà la sfida tra la campionessa in carica, la norvegese Cecilie Bolander (4-1), e l’imbattuta slovacca Lucia Szabová (9-0). Un vero e proprio scontro al vertice tra due delle atlete più promettenti del panorama europeo. Bolander, salita alla ribalta lo scorso dicembre con la vittoria su Lucie Pudilová alla O2 Arena, metterà in palio la cintura conquistata dopo soli cinque match da professionista. Dall’altra parte della gabbia ci sarà la “Silent Killer” Szabová, che ha già collezionato sette vittorie prima del limite, l’ultima delle quali contro l’ex UFC Kalindra Faria.

Accanto alla sfida titolata, il torneo Gamechanger accende i riflettori sui pesi medi, con tutti e quattro i quarti di finale in programma. Il talento ceco Matěj Peňáz (10-1) se la vedrà con l’ex campione ad interim Piotr Wawrzyniak (14-6), mentre Vlasto Čepo (13-3), noto per la sua potenza da KO, affronterà il veterano polacco Krzysztof Jotko (26-6, 1NC). Da segnalare anche lo scontro tra Dominik Humburger (10-2), ex atleta KSW, e Mark Hulme (13-3), compagno di team del campione UFC Dricus Du Plessis. Completa il quadro dei quarti lo scontro tra l’attuale campione Kerim Engizek (22-4) e l’inglese Mick Stanton (14-8), in un duello già carico di tensione.

Completano la serata altri due match promettenti: Marek Mazúch (9-3) sfiderà Hojat Khajevand (9-4) in un incontro di riserva per il torneo, mentre il “bad boy” di Brno, Radek Roušal (4-2), affronterà il colpitore polacco Adrian Hamerski (4-1) in una sfida tra striker nei pesi piuma.