GLORY 100: spettacolo storico alla Rotterdam Ahoy Arena tra campioni e leggende del kickboxing.

Si alza il sipario su uno degli eventi più attesi dell’anno nel panorama degli sport da combattimento. GLORY 100 va in scena oggi, sabato 14 giugno, live dal Rotterdam Ahoy Arena nei Paesi Bassi, con la promessa di scrivere una nuova pagina nella storia del kickboxing mondiale.

L’evento, definito come il più grande mai organizzato nella disciplina, vedrà scontrarsi alcune delle stelle più luminose del ring, con ben cinque titoli mondiali in palio e una nuova fase dell’ambizioso torneo “Last Heavyweight Standing”.

Una leggenda contro l’altra nel main event

La serata sarà dominata da un epico scontro tra titani. Rico Verhoeven, noto come “The King of Kickboxing” (65 vittorie, 10 sconfitte, 21 KO), difenderà il titolo mondiale dei pesi massimi GLORY contro Artem Vakhitov (22-6, 8 KO), ex campione dei massimi leggeri e ultimo uomo ad aver sconfitto Alex Pereira nella promotion. Un duello tra due autentiche icone della disciplina, destinato a infiammare il pubblico olandese e degli appassionati di sport combattimento.

Rancori da risolvere nel co-main event

Nel co-main event, il campione in carica dei massimi leggeri, Tarik Khbabez (52-11-1, 28 KO), affronterà il suo storico rivale Sergej Maslobojev (41-7, 25 KO). Una rivalità accesa, una posta in gioco altissima: il titolo mondiale e l’onore.

Donovan Wisse in cerca di record

Spazio anche alla categoria dei pesi medi, dove il campione Donovan Wisse (22-1, 10 KO) tenterà di superare il record di difese titolate detenuto da Alex Pereira. Di fronte a lui ci sarà Michael Boapeah (21-4-1, 9 KO), in un attesissimo rematch che promette scintille.

GLORY Last Heavyweight Standing: il torneo dei giganti

GLORY 100 ospita inoltre una nuova tappa del “Last Heavyweight Standing”, un torneo strutturato in quattro mini-competizioni a eliminazione diretta in una sola notte. I vincitori di ogni bracket si qualificheranno per la finalissima di fine anno, che incoronerà l’ultimo vero gigante del ring.

Tra i nomi in gara figurano alcuni tra i più temuti pesi massimi del circuito:

Jamal Ben Saddik , soprannominato “The Goliath” (38-9, 29 KO)

, soprannominato “The Goliath” (38-9, 29 KO) Sofian Laidouni , primo peso massimo francese nel ranking (38-4-1, 19 KO)

, primo peso massimo francese nel ranking (38-4-1, 19 KO) Tariq Osaro , già campione ad interim (27-4-1, 14 KO)

, già campione ad interim (27-4-1, 14 KO) Bahram Rajabzadeh , “The Golden Wolf” (71-4, 63 KO)

, “The Golden Wolf” (71-4, 63 KO) Mory Kromah , detto “The Black Ghost” (32-3-1, 19 KO)

, detto “The Black Ghost” (32-3-1, 19 KO) Nico Horta , alias “Big Sexy” (24-10, 4 KO)

, alias “Big Sexy” (24-10, 4 KO) Cem Caceres, talento emergente di origine turche (19-1, 14 KO)

Il campione olandese Rico Verhoeven – @GloryKickboxing – in un recente match di kickboxing a Glory

Una cancellazione dell’ultimo minuto

Nonostante l’elevato livello dell’evento, non sono mancati gli imprevisti. Il match dei pesi medi tra Ilias Hammouche (34-8, 7 KO) e Mesud Selimovic (33-12, 18 KO) è stato annullato questa mattina a causa del ritiro di Hammouche, che non era più in grado di combattere. Il resto della card resta però confermato.

Dove seguire GLORY 100

L’evento sarà trasmesso in diretta su DAZN in modalità Pay Per View nei Paesi Bassi, in Nord America, nel Regno Unito e in diverse altre regioni.

GLORY 100 – Fight Card Completa

Sabato 14 giugno – Rotterdam Ahoy

Main Event – Titolo Mondiale Pesi Massimi

Rico Verhoeven (c) vs. Artem Vakhitov

Co-Main Event – Titolo Mondiale Massimi Leggeri

Tarik Khbabez (c) vs. Sergej Maslobojev

Titolo Mondiale Pesi Medi

Donovan Wisse (c) vs. Michael Boapeah

Titolo Mondiale Pesi Piuma

Petch (c) vs. Miguel Trindade

Last Heavyweight Standing – 4 mini tornei a eliminazione

Con partecipanti tra cui Jamal Ben Saddik, Sofian Laidouni, Tariq Osaro, Bahram Rajabzadeh, Mory Kromah, Cem Caceres e altri.

GLORY 100 Fight Card

Saturday, June 14, Rotterdam Ahoy

Live on DAZN Pay Per View

Main Event

GLORY Heavyweight World Championship

Champion Rico Verhoeven (65-10, 21 KO) vs. Artem Vakhitov (22-6, 8 KO)

Co-Main Event

GLORY Light Heavyweight World Championship

Champion Tarik Khbabez (52-11-1, 28 KO) vs. Sergej Maslobojev (41-7, 25 KO)

Last Heavyweight Standing Tournament 4 Final

Semi-Final 1 Winner vs. Semi-Final 2 Winner

Last Heavyweight Standing Tournament 3 Final

Semi-Final 1 Winner vs. Semi-Final 2 Winner

GLORY Middleweight World Championship

Champion Donovan Wisse (22-1, 10 KO) vs. Michael Boapeah (21-4-1, 9 KO)

GLORY Featherweight World Championship

Champion Petch (173-40-3, 27 KO) vs. Miguel Trindade (62-7, 27 KO)

Last Heavyweight Standing Tournament 2 Final

Semi-Final 1 Winner vs. Semi-Final 2 Winner

Last Heavyweight Standing Tournament 1 Final

Semi-Final 1 Winner vs. Semi-Final 2 Winner

LHS Tournament 4 | Semi-Final 2

Jamal Ben Saddik (38-9, 29 KO) vs. Sofian Laidouni (38-4-1, 19 KO)

LHS Tournament 4 | Semi-Final 1

Tariq Osaro (27-4-1, 14 KO) vs. Luigi Gashi (16-4, 4 KO)

LHS Tournament 3 | Semi-Final 2

Bahram Rajabzadeh (71-4, 63 KO) vs. Asdren Gashi (19-4-1, 9 KO)

LHS Tournament 3 | Semi-Final 1

Mory Kromah (32-3-1, 19 KO) vs. Alin Nechita (17-1, 7 KO)