Bazr si lega alla Serie A per nuove operazioni di “fan engagement”.

La Lega Serie A e Bazr, prima piattaforma italiana indipendente di live social commerce, annunciano una partnership strategica che inaugura una nuova stagione di innovazione per il calcio italiano.

Questa collaborazione segna un passo deciso verso la trasformazione digitale dell’esperienza sportiva, offrendo ai tifosi un ecosistema immersivo in cui contenuti live, creator e shopping interattivo si fondono in tempo reale.

Attraverso la piattaforma Bazr – disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play – i fan potranno acquisire i palloni dei gol di 100 partite selezionate tra Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa ed EA SPORTS FC Supercup, portando a casa un cimelio unico, intrinsecamente legato a una delle massime emozione del calcio, il pallone che varca la linea di porta.

“Il successo ottenuto in questi anni con le aste dei palloni dei gol delle nostre competizioni, tra i quali quello del gol di McTominay in Napoli-Cagliari, assegnato per la cifra più alta dall’inizio dell’iniziativa, dimostra quanto i fan della Serie A desiderino sentirsi parte attiva dell’evento, e quanto potenziale ci sia nella valorizzazione dei nostri asset – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo –. Bazr è il partner ideale per dare continuità a questo progetto e avvicinarci al mondo dei più giovani, grazie a una piattaforma innovativa e a modalità di interazione pensate per le nuove generazioni. Ottenere i palloni dei gol sarà ancora più semplice e coinvolgente, offrendo ai tifosi la possibilità di collezionare un oggetto unico che racchiude un momento di gioia irripetibile”.

“La Lega Serie A si conferma all’avanguardia nell’adottare nuovi linguaggi e formati di intrattenimento – afferma Simone Giacomini, founder di Bazr -. Questa partnership nasce da una visione comune: costruire una relazione diretta, autentica e partecipativa con i tifosi, trasformando ogni partita, ogni gesto tecnico, ogni storia in un contenuto da vivere e condividere. Un ringraziamento speciale a Luigi De Siervo e Michele Ciccarese, per la fiducia, il coraggio e la visione nel dare slancio a un progetto italiano che ha già dimostrato il proprio valore”.

Lanciata a febbraio 2025, Bazr ha già superato i 500.000 donwload nei primi mesi di attività, con una valutazione di mercato che ha recentemente raggiunto i 100 milioni di euro. Un traguardo che riflette l’unicità del modello content-to-commerce e il forte potenziale di crescita nazionale e internazionale.Grazie a questa alleanza, la Serie A diventa il primo grande campionato europeo a integrare pienamente l’esperienza sportiva con le nuove logiche del social commerce. Un progetto pionieristico, che pone l’Italia all’avanguardia nel costruire un nuovo modello di fruizione sportiva: più interattivo, accessibile e integrato con i linguaggi della creator economy. (fonte: Lega Serie A)