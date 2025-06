OKTAGON 72: A Praga il più grande evento europeo di MMA dell’anno.

Si è svolta oggi a Praga la cerimonia ufficiale del peso in vista di OKTAGON 72, il più atteso evento europeo di MMA dell’anno. I venti atleti in programma per sabato 14 giugno sono saliti sulla bilancia e hanno preso parte ai consueti face-off nello stadio di calcio Eden, dove domani sera andrà in scena uno degli spettacoli più importanti nella storia della promotion.

Due titoli in palio e un cast di alto livello promettono di rendere questa card memorabile.

Nel main event, Karlos Vémola (37-9) e Attila Végh (33-10-2) si affronteranno per la terza e decisiva volta in quella che è stata ribattezzata la loro “Judgement Day”. I due veterani si giocano la cintura “Infinity” nei pesi massimi-leggeri, con la serie attualmente in parità sull’1-1. In palio non c’è solo il titolo, ma anche l’eredità di un’intera generazione di fighter.

Nel co-main event, si consumerà l’ultimo capitolo di una faida lunga sei anni tra Makhmud Muradov (28-8, 1NC) e Patrik Kincl (28-11, 1NC). In palio, la cintura ad interim dei pesi medi.

OktagonMMA – credtisphphoto – c/o Eden Arena di Praga

Tra i match più attesi anche il ritorno del leggendario Ivan Buchinger (44-10), primo atleta a conquistare due cinture in OKTAGON MMA, che, nei pesi leggeri, affronterà il potente striker Vladimír Lengál (8-4), in un incontro che promette scintille e difficilmente arriverà ai cartellini dei giudici.

Nei pesi welter, il vincitore della prima edizione del Tipsport Gamechanger, Bojan Veličković (25-12-2), darà il benvenuto al suo nuovo avversario di categoria: l’ex numero uno dei pesi leggeri Ronald Paradeiser (21-9), in uno scontro che potrebbe ridefinire le gerarchie della divisione.

Completano la card altri incontri di grande interesse: nei pesi piuma, il vincitore di OKTAGON Challenge Karol Ryšavý (14-8) proverà a frenare l’ascesa del talento emergente Jakub Batfalský (7-1). Nei pesi gallo femminili, la promettente tedesca Alina Dalaslan (1-0) affronterà la veterana polacca Róża Gumienna (5-4), in quello che rappresenta un importante banco di prova per entrambe.