Oktagon 70: a Karlovy Vary in scena la nuova Europa delle MMA.

Oktagon 70 ha segnato il debutto della promotion ceco-italiana nella storica città termale della Boemia occidentale, con una card di alto livello: due titoli in palio e il via ufficiale alla European MMA Champions League, il torneo che promette un milione di euro al miglior fighter del continente.

Il duello clou: Piráť vs. Christian “Hamburger” Jungwirth

Ma il match più atteso – e discusso – della serata è stato quello tra il beniamino di casa Samuel “Piráť” Krištofič e il tedesco Christian “Hamburger” Jungwirth, due veterani del circuito che si sono giocati il passaggio del turno nella Champions League.

Pochi minuti sono bastati a “Hamburger” per zittire il pubblico ceco: dopo un primo scambio equilibrato, il tedesco ha piazzato un gancio destro micidiale che ha colto Piráť in pieno, mandandolo a terra e costringendo l’arbitro a intervenire per KO tecnico. Un colpo secco, chirurgico, che ha ribaltato ogni pronostico.

Per Jungwirth si tratta di una delle vittorie più importanti della sua carriera in Oktagon, frutto di una strategia ben studiata: attendere l’apertura giusta, approfittare della guardia bassa dell’avversario e colpire con precisione. Piráť, dal canto suo, ha mostrato un approccio forse troppo emotivo davanti al proprio pubblico, e ora dovrà ripensare alla sua posizione in classifica e al futuro nel torneo continentale.

La corsa al milione di euro

Il cuore dell’evento, però, è stato il primo turno della European MMA Champions League, che ha infiammato la categoria dei pesi medi. L’austriaco Marko Kartal ha dominato con una vittoria per TKO sul potente Vlasto Čepo, mentre il moldavo Ion Surdu ha debuttato nei medi contro il polacco Krzysztof Jotko, ex UFC, mostrando di poter competere anche a un peso maggiore.

Sugli spalti, oltre 6mila spettatori hanno trasformato la KV Arena in una bolgia, trascinati dai tanti atleti locali e da un’organizzazione che ha saputo costruire spettacolo e storytelling sportivo. La Repubblica Ceca si conferma così uno dei mercati più fertili per le MMA europee.