FIAS e N3XT Sports: la trasformazione digitale del sambo raggiunge traguardi record

(di Marcel Andrè Vulpis) – Dal marzo 2024, la Federazione Internazionale di Sambo (FIAS) ha intrapreso un’importante trasformazione digitale grazie alla collaborazione con la società catalana (con sede a Barcellona, e filiali operativa negli States e Medio Oriente) N3XT Sports, registrando una crescita record in termini di presenza online e coinvolgimento dei fan. Tra i risultati più significativi della Federazione internazionale guidata dal presidente russo Vasily Shestakov (la sede è a Losanna, con una seconda struttura nel cuore di Mosca), spicca un aumento del 76,1% del seguito sui social media su più piattaforme.

Questa rivoluzione digitale è coincisa con la preparazione dei Campionati Europei di Sambo 2024, tenutisi in Serbia. La strategia ha puntato fortemente sull’engagement attraverso i canali Facebook, Instagram e TikTok della federazione, supportata anche da campagne media a pagamento tra i principali eventi del calendario, come i Campionati Asia-Oceania di giugno e i Beach Sambo Championships di settembre.

“Il nostro team supporta FIAS in un momento cruciale della sua trasformazione digitale,” ha dichiarato Beatriz Indurain, Vicepresidente per la Crescita di N3XT Sports. “Attraverso campagne sempre attive, la federazione ha visto crescere la propria audience in modo significativo, anche in mercati non tradizionali.”

Tra i pilastri del successo digitale di FIAS spicca la produzione video, che ha favorito la crescita trasversale su tutte le piattaforme. Emblematico il caso di TikTok: dal lancio del canale nel marzo 2024, i follower sono passati da appena 24 a oltre 96.500 grazie ai contenuti creati in collaborazione con N3XT Sports.

Inoltre, la federazione ha visto un incremento del 34,2% negli abbonamenti al proprio canale YouTube e una maggiore affluenza verso il servizio di streaming Sambo.live, compatibile con dispositivi mobili.

courtesy photo Linkedin official page di N3XT Sports

Michal Buchel, CEO della FIAS, ha così commentato: “Il nostro obiettivo è offrire ai fan un’esperienza fluida e coinvolgente su tutte le nostre piattaforme digitali. La collaborazione con N3XT Sports ci ha permesso di pianificare contenuti su misura e aumentare notevolmente il coinvolgimento globale.”

Una strategia digitale su più fronti

Il contributo di N3XT Sports si articola su quattro pilastri fondamentali:

Sviluppo e implementazione di una strategia di marketing digitale e contenuti personalizzati. Creazione e gestione di una strategia media a pagamento per ampliare la portata e l’engagement. Implementazione di un sistema CRM per comunicazioni personalizzate. Potenziamento dell’offerta OTT con contenuti immersivi.

Espansione in nuovi mercati

Uno degli obiettivi principali è stato espandere il pubblico del sambo al di fuori dei mercati tradizionali come Russia, Ucraina e Bielorussia. La Federazione, con sede a Losanna, ha registrato una crescita significativa in mercati emergenti come Stati Uniti, Messico, Kazakistan e Cambogia. Negli USA, per esempio, YouTube rappresenta il principale canale di visualizzazione con un +6,5% dell’audience.

Anche in India i risultati sono notevoli: oltre 6 milioni di impression su Facebook in occasione dei Beach Sambo Championships, con una media giornaliera di 55.800 utenti coinvolti. L’interesse è cresciuto anche in Nepal, Bangladesh, Algeria e Pakistan.

Un nuovo approccio al CRM

FIAS sta integrando il proprio sistema CRM su tre fronti: abbonamenti OTT, iscrizioni alla newsletter e registrazioni da parte di stakeholder (atleti, coach, arbitri, membri FIAS). Questo permetterà una gestione centralizzata e più efficace dei dati, con comunicazioni mirate e personalizzate.

La strategia digitale di FIAS, con il supporto di N3XT Sports, ha accompagnato i fan in ogni fase del percorso: dall’ingaggio iniziale sui social alla gestione dei dati, fino al supporto marketing via email.

Nel frattempo, sotto il profilo sportivo, la FIAS ha organizzato di recente, in Asia e Oceania (dal 14 al 20 aprile a Tashkent nell’Uzbekistan), un’importante rassegna di Sambo (nella foto in primo piano la locandina dell’evento). Nel novembre 2024, invece, si sono svolti i World Championships di specialità ad Astana (Kazakhstan). Il campione più noto, di questa disciplina sportiva, è il russo Fedor Emelianenko, “Sambo ambassador” nel mondo e pluricampione di MMA n(el corso di una lunga e vincente carriera sportiva).