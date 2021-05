Nuovo sponsor tecnico per l’A.C. ChievoVerona. Contratto pluriennale con Eye Sport

A.C. ChievoVerona ed Eye Sport insieme fino al 2025. È stato siglato l’accordo tra la società gialloblù e l’azienda cagliaritana per la partnership tecnica delle prossime stagioni sportive, che avrà durata quadriennale.

Eye Sport vestirà tutte le squadre gialloblù. L’accordo prevede, infatti, la fornitura tecnica del materiale che sarà utilizzato dalla Prima squadra maschile e femminile, da tutte le formazioni di Settore Giovanile, Scuola Calcio, Accademia Chievo, Affiliate e Quarta categoria «4 Special».

Dalla stagione 2021/2022 sarà disponibile una linea completa di merchandising con un elevato grado di personalizzazione per il tifoso. Eye Sport punterà il focus sulle vendite online, supportando inoltre l’intero sviluppo della Chievo Academy.

All’inizio della nuova stagione sportiva è prevista la presentazione delle nuove maglie del ChievoVerona, da sempre apprezzate dagli appassionati e collezionisti per quei dettagli e richiami storici che ogni stagione rendono unica la maglia gialloblù.

Il marchio EYE Sport è nato a Cagliari nel 2006 e, partendo dall’Isola, si è affermato sul territorio nazionale, grazie ad una selezione completa di Sportwear di alta qualità e ad una passione sfrenata per il mondo dello sport. Con un forte background nella Serie A di Basket, in cui EYE Sport vanta il primato di visibilità nel campionato nazionale, l’azienda guarda con attenzione sempre maggiore al mondo del calcio professionistico. Questa partnership per EYE Sport rappresenta l’inserimento di un ulteriore importante tassello al progetto di sviluppo dell’azienda, con la voglia di crescere e consolidarsi nello sport system nazionale e internazionale.

EYE Sport condivide con il ChievoVerona un progetto ambizioso, un percorso di crescita importante, sempre portato avanti in parallelo da entrambi con la volontà di regalare soddisfazioni ai propri tifosi.

«Con EYE Sport inizia per noi una nuova sfida – il commento di Luca Campedelli, proprietario del ChievoVerona – che vogliamo vivere insieme per tagliare nuovi e importanti traguardi, dentro e fuori dal campo.

Ringrazio il Presidente Giovanni Acanfora e l’azienda Givova, per il consolidato rapporto che si è sviluppato in questi ultimi dodici anni di partnership, e auguro loro le migliori fortune professionali.

EYE Sport è un’azienda che negli ultimi anni si è affermata sempre di più nel panorama italiano, grazie all’efficienza e alla qualità dei suoi prodotti e alla professionalità dei suoi dirigenti. Siamo estremamente felici di affidare a loro i nostri colori, per la realizzazione della fornitura tecnica di tutte le squadre del ChievoVerona.

Ci tengo in modo particolare a ringraziare Alessandro Ariu, a nome di tutta l’azienda che rappresenta, per aver scelto il ChievoVerona come squadra di riferimento, per continuare nel percorso di crescita ed espansione che hanno intrapreso con successo da anni.

Per tutti questi motivi, non vediamo l’ora di vedere i nostri atleti e le nostre atlete indossare le nuove divise firmate EYE Sport».

«Siamo entusiasti di partire con questa collaborazione – racconta Alessandro Ariu, Amministratore Unico della EYE Sport – perché sappiamo quanto il Chievo sia un modello di esempio in tutta Italia e non solo, oltre che squadra simpatia per i valori trasmessi. Abbiamo scelto la squadra, i suoi tifosi, la città e questa Società: ci impegneremo al massimo e faremo del nostro meglio, sono certo i tifosi rimarranno piacevolmente coinvolti».

Con il Chievo, Eye Sport raggiunge un altro gradino di consolidamento, oltre che proseguire il percorso di crescita del marchio. «Il ChievoVerona – aggiunge Ariu – è una realtà storica del calcio italiano, e speriamo che già dalla prossima stagione possa giocare nella categoria che gli compete. Tutte le società con le quali collaboriamo sono ben strutturate e organizzate. Nel Chievo abbiamo trovato il Presidente Campedelli, appassionato e competente, molto attento ai dettagli. Conosce fino in fondo Verona, e in noi ha trovato i primi sostenitori dei richiami ai simboli del territorio, condizione ideale per promuovere la nostra visione e creatività dei prodotti-Chievo. Ci auguriamo che questa partnership vada avanti oltre i quattro anni, con reciproca soddisfazione».

«Abbiamo trovato nel ChievoVerona – conclude Ariu – una società in cui lavorano tanti giovani, determinati e capaci, coi quali tutti nostri ragazzi stanno instaurando un bellissimo spirito di squadra. Un lavoro che ci vede impegnati per sviluppare al meglio questa importante partnership».