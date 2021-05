UMBRO SARA’ IL NUOVO FORNITORE DELLA DYNAMO DRESDEN

(di Lorenzo Di Nubila) – Il produttore inglese di abbigliamento e articoli sportivi Umbro sarà il fornitore ufficiale dello SG Dynamo Dresden (club calcistico militante nella terza divisione tedesca) per i prossimi cinque anni dalla stagione 2021/22, sostituendo lo specialista svedese di abbigliamento funzionale CRAFT dopo una collaborazione triennale di successo.

“Siamo orgogliosi di poter accogliere Umbro, una società ricca di tradizione dalla madrepatria del calcio, come nuovo fornitore della famiglia Dynamo dall’estate, che, come la nostra comunità sportiva, può vantare una lunga storia del calcio. Nelle numerose discussioni congiunte, i responsabili di Umbro hanno dimostrato fin dall’inizio di voler assolutamente lavorare con l’SGD. I nostri fan e tutte le squadre della comunità sportiva possono già aspettarsi maglie e abbigliamento da squadra e lifestyle di altissima qualità “, spiega l’amministratore delegato di Dynamos Jürgen Wehlend.

Il marchio inglese ha equipaggiato squadre e atleti famosi in tutto il mondo sin dalla fondazione dell’azienda. “Siamo molto lieti di annoverare un’altra squadra di calcio speciale con tradizione tra i nostri partner alla Dynamo Dresden. Umbro va con la Dynamo e la Dynamo con Umbro come fanno gli altri nostri club come il West Ham United, il Derby County, l’Heart of Midlothian, il Werder Bremen o lo Schalke 04 ”, afferma Michael Scholz , General Manager di Umbro Germany.

Una parte essenziale dell’impegno di Umbro nel calcio è sempre stata quella di collegare la storia del singolo club con un aspetto orientato al futuro. L’attenzione è sempre rivolta allo sviluppo di prodotti che consentano ai tifosi di identificarsi il più possibile con il club che amano.

Felix Lorenz, Amministratore delegato di SG Dynamo Dresden Merchandising GmbH, ha dichiarato: “Con la sua identità tradizionale, Umbro si adatta perfettamente alla Dynamo Dresden e si è sempre visto come un vero marchio di calcio che unisce le persone. Umbro è stato il primo vero fornitore a vendere le maglie come articolo ai fan che volevano sentirsi vicini e collegati al loro club e ai loro idoli. I fan della Dynamo possono aspettarsi non solo le maglie e gli articoli della squadra, ma anche l’abbigliamento quotidiano individuale su misura per l’SGD”.

Nel calcio professionistico tedesco, l’SGD sarà il terzo club ad essere equipaggiato da Umbro nella prossima stagione. Per Dynamo è anche il primo fornitore delle Isole Britanniche nella storia del club. Maik Hägner , capo reparto del team SPORTFIVE alla Dynamo Dresden, ha aggiunto: “Siamo lieti di essere stati in grado di conquistare Umbro come fornitore della Dynamo Dresden. Umbro è uno dei marchi leader a livello mondiale nel settore degli articoli sportivi da quasi 100 anni e combina un patrimonio di esperienza con idee innovative per il futuro. Con Umbro, l’SG Dynamo Dresden farà una bella figura non solo dentro, ma anche fuori dal campo “.

Umbro è presente nel calcio dal 1924. La gamma del marchio comprende abbigliamento, scarpe e attrezzature per giocatori e fan e per coloro che sono interessati alla cultura calcistica. In collaborazione con molti designer e marchi creativi, tra cui Christopher Raeburn, Henry Holland, Sweet SKTBS, Patta, Vetements e Off-White, Umbro realizza collaborazioni uniche che celebrano il DNA del marchio. Umbro equipaggia oltre 120 club e federazioni in tutto il mondo, inclusi Inghilterra, Germania, Francia, Scozia, Spagna, Argentina, Brasile, Giamaica, Costa Rica, Giappone, Corea del Sud ed Egitto.

Il contratto fornitore mediato da SPORTFIVE include anche ampi servizi aggiuntivi come un’ampia gamma di misure pubblicitarie all’interno e all’esterno dello stadio, misure di attivazione digitale e un pacchetto di ospitalità.