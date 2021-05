Nuovo partner per Udinese Club House: Portopiccolo identifica il restyling della Manager Club

In vista della riapertura degli stadi, sempre in completa sicurezza ed in base alle regolamentazioni che saranno emanate, come già accaduto nell’arco di questa annata, non si ferma l’attività di Udinese Club House pronta a ripartire con uno standard qualitativo sempre più elevato da offrire a partners ed ospiti. Vede, infatti, oggi la luce il nuovo “Manager Club” della Dacia Arena interamente rivisitato con un restyling accattivante e all’insegna del comfort, un segnale di fiducia in vista della nuova stagione sportiva. Grande novità la partnership con Portopiccolo, che per i prossimi 2 anni sarà Naming Partner del Manager Club. Portopiccolo, borgo affacciato sul Golfo di Trieste, ha ritrovato in Udinese Club House gli stessi standard qualitativi di alto profilo ed ha identificato in questa partnership un efficace mezzo per aumentare non solo la propria notorietà, ma anche per unire strategicamente le migliori eccellenze del territorio.

“Investire nell’hospitality e nella qualità del servizio offerto a partner e tifosi rimane un nostro obiettivo primario – sottolinea il Direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino – In questo periodo così sfidante non ci siamo mai fermati e, ora, in vista del nuovo campionato e della probabile riapertura degli stadi ci siamo, ancora una volta, mossi in anticipo perfezionando i lavori del nuovo Manager Club. Oltre alla ristrutturazione con ulteriore innalzamento dello standard e dell’accoglienza, la piacevolissima novità consiste nella partnership con Portopiccolo, autentica eccellenza della nostra Regione, che dà il nome al Manager Club. Non vediamo l’ora di vedere questa location splendida completamente rinnovata animarsi per una gara dell’Udinese”.

“Siamo orgogliosi di avere un partner come Udinese Calcio che condivida con noi la stessa visione di sviluppo e di eccellenza sul territorio – dichiara Filippo Cavandoli, CEO di PPN Hospitality -. Fare sistema e investire nella nostra terra è essenziale alla prosperità e alla salute di tutti, soprattutto quando parliamo di sport. Attendiamo fiduciosi le prossime gare all’insegna di un ritorno alla normalità e allo stare insieme”.