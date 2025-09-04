Nuovi sponsor sulla maglia del Taranto calcio

Dopo la nascita del nuovo Taranto calcio è diventata operativa la macchina marketing del club ionico. La SS Taranto, attualmente iscritta in Eccellenza pugliese, ha annunciato una nuova partnership commerciale: la Banca di Credito Cooperativo di San Marzano e San Giuseppe diventa il terzo sponsor ufficiale sulle maglie della prima squadra per la stagione in corso (dopo L’Edicola della famiglia Ladisa, già proprietaria del club, e la “Fondazione del Mediterraneo per lo Sport” creata dal commissario dei Giochi del Mediterrario Massimo Ferrarese).

“La collaborazione nasce dall’unione di valori comuni: identità, appartenenza e sviluppo della comunità locale – si legge nella nota del club –. Un ringraziamento speciale va al presidente Emanuele di Palma per la fiducia nel progetto sportivo e per la volontà di sostenere un percorso che unisce sport e impresa in una sinergia virtuosa”.

La presenza del logo BCC sulle divise rossoblù viene presentata come un simbolo di vicinanza al territorio jonico e al suo tessuto sociale ed economico.