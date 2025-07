Nuova partnership/consulenza in casa Como 1907.

courtesy photo of Adidas Italia

Roc Nation Sports International e Como 1907 annunciano una partnership di consulenza su più fronti.

Questa collaborazione segna il prossimo capitolo per il Como 1907, che continua a espandere la sua portata globale e a esplorare opportunità innovative al di là del panorama calcistico tradizionale.

La partnership vedrà Roc Nation Sports International sfruttare la sua vasta rete e la sua esperienza per collaborare con il Como 1907 su una serie di progetti interessanti.

Queste iniziative comprenderanno l’accesso del club a talenti musicali di livello mondiale del roster di Roc Nation per potenziali collaborazioni ed eventi. Altri elementi della partnership cercheranno di aumentare l’esposizione del Como 1907 all’interno del mercato statunitense, promuovendo ulteriormente la città di Como come destinazione ambita dagli amanti dello sport e dai turisti in viaggio.

Inoltre, la collaborazione si concentrerà su partnership commerciali chiave che siano in linea con l’ambiziosa visione di Como 1907. Il primo risultato tangibile di questa collaborazione è l’annuncio della partnership con Nowatch, un’azienda olandese all’avanguardia che colma il divario tra lusso e monitoraggio della salute.

NOWATCH è diventato il primo partner ufficiale di Como 1907 per il monitoraggio della salute e la mindfulness e questa partnership unica nel suo genere – con dati e stile al centro – riflette perfettamente l’ambizione condivisa e lo spirito innovativo di Roc Nation Sports International e Como 1907.

C. Ryan Shelton, Chief Revenue Officer di Como 1907, ha espresso entusiasmo per la partnership e il suo potenziale: “Questa collaborazione è radicata nella convinzione comune di innovazione e rilevanza culturale. L’esperienza e il valore di Roc Nation hanno potenziato i nostri sforzi commerciali e sbloccato nuove e audaci opportunità nel campo dell’intrattenimento, della moda e dello sport. Insieme, stiamo costruendo una piattaforma che non solo riflette il progetto Como 1907, ma lo amplifica su un palcoscenico globale”.

Il presidente di Roc Nation Sports International, Michael Yormark, ha dichiarato che esiste una sinergia naturale con un club innovativo e lungimirante come il Como 1907. “Il Como 1907 è un club con una visione chiara e un impegno volto a superare i limiti. Siamo entusiasti di collaborare con loro e di esplorare le emozionanti intersezioni tra sport, intrattenimento, musica, moda e tecnologia”. (fonte: Como 1907).