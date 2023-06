Nuova maglia “scultorea” per la Real Sociedad (stagione 2023/24)

La Real Sociedad, dopo una Liga da protagonista e la conquista dell’accesso delle fasi a gironi della prossima Champions League, guarda già al futuro. Il club di San Sebastian ha infatti svelato la nuova maglia ‘Home’ per la prossima stagione agonistica che, oltre che nella Liga spagnola, sarà utilizzata anche nella massima competizione europea per club.

I Txuri-urdin indosseranno il nuovo kit gara in anteprima nell’ultima partita di campionato, il big match casalingo contro il Siviglia, fresco vincitore dell’Europa League.

La nuova ‘Home’ della Real Sociedad si presenta con delle particolari righe verticali azzurre su sfondo bianco, con collo a polo e bordi manica in maglieria blu navy. La peculiarità delle righe verticali che caratterizzano questa maglia consiste nella presenza di una grafica sfumata, che riproduce forme scultoree con un lieve effetto 3D. Il backneck è personalizzato con lo stesso design della maglia, il logo del club, il logo di Macron e la scritta Designed in Bologna, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel capoluogo emiliano.

Un’altra personalizzazione è presente nel tape interno al colletto, con la scritta WE ARE REAL ripetuta e intervallata dal logo della società. Sul petto a destra, in bianco, il Macron Hero, mentre a sinistra lo stemma della Real Sociedad. Nel retrocollo esterno, in silicone, è applicata la Ikurrina, la bandiera basca. I pantaloncini sono bianchi con coulisse blu navy. I calzettoni sono bianchi con bordo superiore blu con due righe orizzontali bianca e azzurra, mentre al centro c’è un’ampia banda azzurra con una blu più stretta. Ad altezza caviglia il Macron Hero, sul polpaccio l’acronimo RS.