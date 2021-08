Nuova divisa gara per l’FC Südtirol (Serie C) pronto per la stagione 2021/22

La nuova divisa lanciata da FCS e prodotta dallo sponsor tecnico Mizuno è caratterizzata da una nuova identità visiva: il colore dominante è il bianco caratterizzato da una trama orizzontale costituita da linee in grigio chiaro a forma di frecce a conferire un tocco di dinamicità.

Il kit gara “home” 2021-2022 dell’FC Südtirol (nella maglia in primo piano) è stato progettato con un design nuovo e accattivante per fondere tradizione e futuro in una linea semplice, elegante e innovativa. La nuova divisa lanciata da FCS e prodotta dallo sponsor tecnico Mizuno è caratterizzata da una nuova identità visiva. Il colore dominante è il bianco caratterizzato da una trama orizzontale costituita da linee in grigio chiaro a forma di frecce a conferire un tocco di dinamicità. Il colletto è di colore rosso con la scritta in bianco #whitereds stampata all’interno, con una linea rossa non continua ai bordi delle maniche. Inserti verticali stilizzati di colore rosso sui fianchi. Gli eleganti calzoncini sono di colore bianco con il bordo in grigio con stessa trama degli inserti sulla maglia per dare continuità nel design. La grande novità è rappresentata dai calzettoni: colore nero, per rappresentare il terzo accostamento cromatico del logo, con risvolto rosso e scritta rossa FCS all’altezza del polpaccio.

La casacca si distingue inoltre per una serie di particolari caratteristiche tecniche. La maglia da gara versione 2.0 di nuovissima manifattura è un pezzo esclusivo e raffinato. Completamente ridisegnata e riprogettata da FCS e prodotta da Mizuno si presenta con i colori storici bianco-rosso e con le eleganti striature grafiche di colore grigio chiarissimo orizzontali, composizione 100% poliestere, livello di elasticità 2 way stretch con inserti in mesh traforati sulle parti strategiche (zona ascellare) per assicurare la massima traspirabilità, con funzione antibatterica per la sudorazione e doppie cuciture antistrappo nelle zone laterali. La struttura della nuova e innovativa casacca è composta da dieci pannelli integrati di diverso materiale. Tape personalizzato sul giro-petto, lato cuore, con il logo dell’FCS con gli sponsor al centro: il main sponsor Duka cabine doccia e il premium sponsor Alperia l’energia dall’Alto Adige, sulla manica il marchio ombrello del settore turistico e dei settori affini “Südtirol”. Su retro il back jersey sponsor” TopHaus, azienda di materiali per l’edilizia.

Colletto a “v “ad ampio fit, per agevolare movimenti e rotazione della testa, con due inserti pannellati anteriori e posteriori a forma rettangolare con grafica personalizzata. Etichetta al collo stampata con transfer per assicurare un maggiore comfort, quindi senza fastidi di etichette con cuciture. Ad impreziosire la maglia, nella parte bassa, il badge esagonale silver traslucido con logo e dicitura di certificazione di autenticità e qualità.

La maglia può essere acquistata all’online shop FCS: www.fc-suedtirol.com/it/shop o presso lo Store all’FCS Center di Maso Ronco al prezzo di euro 60,00.