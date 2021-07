Nuova brand identity per le maglie Away studiate dall’Udinese calcio.

L’Udinese Calcio lo scorso anno è stato il primo top-club che veste Macron a presentare la propria maglia realizzata in Eco-Softlock, proveniente da plastica riciclata e certificato secondo il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili il Global Recycled Standard. Una scelta ‘green’ del brand italiano subito sposata dalla società friulana altrettanto sensibile alle tematiche di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Un’attenzione che si rinnova con la presentazione della nuova maglia ‘Away’ che i bianconeri indosseranno nel corso della prossima stagione.

A impreziosire il nuovo kit per la stagione 2021/2022 il nuovo logo Dacia, svelato – insieme alla maglia – in una conferenza stampa congiunta tenutasi quest’oggi nell’auditorium della Dacia Arena, location ideale considerando l’anima green dello stadio bianconero. Nel corso della stagione sportiva 2019/2020, infatti, Udinese Calcio ha lanciato l’ambizioso progetto “stadio CO2 free”, con l’obiettivo di rendere Dacia Arena uno stadio sempre più eco-sostenibile. Lo stadio è, infatti, alimentato con forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate e gas a impatto ambientale zero. Grazie alle forniture green, sono state evitate oltre 1.500 tonnellate di CO2 nel corso dell’ultima stagione.

Hanno presenziato alla conferenza stampa il Vice Presidente di Udinese Calcio Stefano Campoccia, il Direttore Comunicazione e Immagine di Dacia Francesco Fontana Giusti e il CEO di Macron Gianluca Pavanello.

“Il rapporto con Dacia – spiega il Vice Presidente di Udinese Calcio Stefano Campoccia – è storico e va oltre una partnership standard. Condividiamo con Dacia valori forti ed iniziative, come quella di oggi, che rinsaldano la sinergia dei rispettivi brand, sfruttando anche il volano della Dacia Arena. E’ un piacere, dunque, che sulle nostre maglie sia presente il nuovo logo Dacia, all’insegna di una costante condivisione di valori come, ad esempio, quello della sostenibilità ambientale ancora una volta esaltato anche dal nuovo away kit firmato Macron. Sapere di poter essere veicolo di messaggi positivi come questo e di riuscire a coinvolgere brand così importanti in questa direzione è per noi motivo di grande orgoglio”.

“Siamo felici di essere partner di un top club che crede e investe nell’eco-sostenibilità. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – La condivisione degli obiettivi è il motore fondamentale per impegnarci tutti a costruire un futuro migliore e questo è possibile quando ognuno di noi dà il massimo nel proprio settore. Realizzare una maglia come quella che vedete qui oggi e che rappresenta l’identità di una squadra, utilizzando un filato che nasce da plastica riciclata, significa anche veicolare un forte messaggio di rispetto e protezione dell’ambiente. È una sfida che abbiamo accettato per poter dare ai nostri clienti un’idea di sport sempre più sostenibile”.

“Dacia cambia marcia – sottolinea Francesco Fontana Giusti, Direttore Comunicazione e Immagine del Gruppo Renault – rimane Dacia confermandosi la Marca con il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato, ma diventa più moderna. Una gamma rinnovata che include l’essenziale richiesto dai nostri clienti senza rinunciare alla qualità, una Nuova Identità di Marca che sottolinea la solidità del nostro Brand, e anche quella della nostra partnership con Udinese Calcio che presenta il nuovo Away kit, per ripartire insieme ancora più forti. Questa presentazione è stata anche l’occasione di presentare, in anteprima Europea, il Nuovo Duster, il Suv rinnovato nel look con uno spirito outdoor”.

Per la seconda maglia dell’Udinese Calcio è stata fatta una scelta cromatica che abbina il blu navy, presente sul petto e sulle maniche, che poi sfuma gradatamente per lasciare spazio al turchese. Il tutto è arricchito da una grafica in stampa sublimatica tono su tono composta da linee ondulate, orizzontali e più sottili sul petto, verticali e più ampie nella parte centrale e sul fondo maglia.

Il colletto in blu navy è alla coreana con due righe turchesi. Il backneck interno è personalizzato con il logo del club e la scritta 125 ANNI DI PASSIONE, mentre quello esterno, nel retrocollo, in bianco è ricamata la scritta La Passione è la nostra Forza. Sul petto, a destra e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma dell’Udinese Calcio.

Il kit ‘Away’ è completato da pantaloncini turchesi con coulisse bianche e calzettoni che ripropongono lo sfumato della maglia, passando dal turchese al blu navy con una serie di fini righe orizzontali. Davanti è presente il Macron Hero, mentre sul polpaccio è stampata la scritta U.C.1896. La vestibilità è Slim Fit, il tessuto principale Eco-Softlock e la presenza di inserti in Eco Mesh consente al capo una perfetta traspirabilità.

Il rapporto di stretta collaborazione tra Macron e Udinese Calcio si concretizza nella realizzazione di kit gara sempre unici ed esclusivi, dal design accurato e dalla grafica ricercata che propone riferimenti alla storia e ai simboli del club bianconero e che grazie alla condivisione di una filosofia completamente ‘green’ diventano anche importante messaggio di sensibilità nei confronti dei temi legati alla salvaguardia dell’ambiente. Pertanto il nuovo away kit è molto più di una maglia, rappresentando, bensì, la sintesi di una vision comune condivisa da Udinese Calcio con i suoi partner, aderendo a valori comuni come la sostenibilità ambientale e, come club, allineandosi alla sensibilità di un partner storico del calibro di Dacia per predisporre la produzione dei nuovi kit gara in linea con i più recenti sviluppi, come la rinnovata brand identity di Dacia.

Sarà possibile acquistare la seconda maglia in pre-order a partire da venerdì 9 luglio su store.udinese.it, www.macron.com, presso il Macron Store della Dacia Arena e tutti i rivenditori Macron autorizzati.