Novità in casa Serie B: accordo Helbiz Media-Facebook

Helbiz ha annunciato un accordo tra Helbiz Media, la divisione Media del gruppo Helbiz, e Facebook grazie al quale sarà possibile vedere il Campionato di Serie B nella formula pay-per-view che non richiede un abbonamento. L’opportunità è disponibile in Italia, Serbia e Stati Uniti attraverso la funzione Facebook eventi online a pagamento. A partire da sabato 19 febbraio, sul canale Facebook di Helbiz Live, la Serie B potrà dunque essere seguita live acquistando il singolo evento di interesse ad un costo fisso di 3,49 euro a partita.

“È la prima volta in assoluto che un evento sportivo premium, come il campionato di Serie B, viene offerto sul mercato italiano attraverso l’innovativo servizio Facebook di eventi online a pagamento”, si legge nel comunicato. Si concretizza sempre di più la volontà del presidente Balata che, insieme alla mission di dare vita ad un calcio competitivo, avendo una particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani calciatori e alla cura dei territori, ha diversificato fortemente la distribuzione del prodotto Serie BKT per il pubblico, tanto che per la prima volta in Italia i tifosi di una lega professionistica possono scegliere il gestore con il quale vedere gli incontri della squadra del cuore.