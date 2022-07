Nottingham Forest: maglia Away nel segno della tradizione

A poco più di tre settimane dal via della nuova stagione di Premier League, il Nottingham Forest (club di Premier League) ha svelato “un’abbagliante” maglia gialloblù da trasferta, realizzata per i Tricky Trees da Macron, sponsor tecnico del club inglese.

La nuova ‘Away’ sarà indossata per la prima volta nel corso della gara amichevole in programma domani contro il Barnsley a Oakwell. Il design in giallo e blu è un ritorno al passato di una delle divise da trasferta più iconiche del Forest; la maglia del 1978 indossata da Kenny Burns e compagni quando alzarono la Coppa di Lega all’Old Trafford dopo il successo sul Liverpool.

Come per la nuova straordinaria ‘Home’, la maglia ‘Away’ ha intorno al girocollo blu, così come sui fianchi della maglia, il disegno grafico che riprende i dettagli ornamentali ben visibili sulla volta del Trent Bridge che migliaia di tifosi ogni giorno attraversano per raggiungere The City Ground.

La maglia ha una vestibilità Slim Fit. Il principale tessuto utilizzato è Piola che regala alla maglia un tocco retro-style senza far perdere tecnicità e modernità al capo. La presenza di inserti in mesh assicura al capo leggerezza e perfetta traspirabilità.