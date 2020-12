Nike è pronta a lanciare Nocta, il nuovo marchio nato in collaborazione con il rapper Drake

(di Alessandro Presta) – Nuove importanti partnership in vista per Nike. Il brand d’abbigliamento sportivo ha infatti da poco ufficializzato l’accordo con il rapper canadese Drake per lanciare un nuovo marchio, Nocta. Il lancio dei prodotti è previsto per il 18 dicembre 2020. Da quanto riporta il portale specializzato “Palco23”, la strategia prevista è quella che ha portato già grande successo con Michael Jordan negli anni 80 (e il suo marchio Jordan).

Drake aveva già preannunciato una partnership con il brand nato in Oregon. Quest’anno era infatti uscito un videoclip del cantante (“Laugh Now Cry Later”) girato presso la sede di Nike a Beaverton (Oregon). Il rapper e Nike lavorano al progetto per creare un marchio da circa due anni. Il nome “Nocta” si riferisce al processo creativo notturno del rapper.

“Ho sempre pensato che ci fosse un’opportunità per Nike di abbracciare un intrattenitore nello stesso modo in cui avevano atleti” ha scritto Drake in una nota sulla collezione sul sito web di Nike . “Ho pensato a quanto sarebbe stato folle e cosa avrebbe significato per un artista avere un contratto Nike “. Nocta è indirizzato ad un target di persone sempre in movimento, che desiderano vestibilità funzionali, comode e che siano adattabili in diversi ambienti.

Il 2020 è sicuramente stato un anno particolare, con molti artisti che si sono dedicati ad attività al di fuori della musica, come le collaborazioni con importanti brand. In un articolo di “GQ Sports” si legge che, oltre a Drake, Kanye West (rapper e produttore americano) ha firmato un contratto di 10 anni per realizzare vestiti con il brand d’abbigliamento “Gap”; J Balvin (popstar colombiana) e Travis Scott (rapper statunitense) hanno siglato un accordo con McDonald’s e Jordan.

Drake non è nuovo a sponsorizzazioni con il settore dell’abbigliamento o della moda. Attraverso la sua etichetta fondata nel 2012, “October’s Very Own” (OVO), ha già avviato in passato collaborazioni con “Dsquared2”, “Canada Goose” e “Bape” (brand d’abbigliamento di lusso). L’annuncio della partnership tra Nike e il rapper canadese arriva poco dopo l’ufficialità di “Curry Brand”, il nuovo marchio nato da una strategia molto simile tra Under Armour (brand d’abbigliamento sportivo) e Stephen Curry (giocatore di basket dei Golden State Warriors).