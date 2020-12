LA S.S. LAZIO ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON KONAMI

La Società Sportiva Lazio ha recentemente annunciato la sottoscrizione di una partnership con Konami, colosso mondiale e leader tra i produttori di videogiochi, tra i quali il celebre eFootball PES.

L’accordo pluriennale è volto ad uno sviluppo internazionale della squadra capitolina. In base all’accordo sottoscritto, infatti, sono previsti due eventi, in Giappone, organizzati dalla stessa Konami (non appena la pandemia da Covid-19 lo permetterà) per promuovere diverse attività indirizzate all’incremento della notorietà del brand Lazio a livello globale. Inoltre è previsto lo sviluppo di un percorso di formazione, legato al recente progetto “Post Carriera” lanciato dalla società biancoceleste. A tal proposito, i giovani calciatori e le giovani calciatrici della Lazio, avranno la possibilità di partecipare ad un Corso di Formazione organizzato da Konami e legato alla preparazione di nuovi programmatori di videogiochi.

La Konami Corporation, fondata nel 1969 in Giappone, ha già avuto modo di sottoscrivere diverse partnership esclusive con alcuni dei più importanti club calcistici in Europa, come il Barcellona nella Liga in Spagna, il Manchester United nella Premier League in Inghilterra, il Bayern Monaco nella Bundesliga in Germania e la Juventus e la Roma in Serie A.