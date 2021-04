P&G SARÀ SPONSOR DELLA MLS PER I PROSSIMI CINQUE ANNI

(di Leonardo Zermo) – La sponsor della5 anni. La P&G sponsorizzerà i maggiori eventi calcistici della MLS, incluso l’All-Star Game. La Procter & Gamble diventadella Major League Soccer per i prossimi. Lasponsorizzerà i maggiori eventi calcistici della, incluso l’All-Star Game.

Per fronteggiare le perdite economiche dovute alla pandemia, la Major League Soccer stringe un accordo quinquennale di sponsorizzazione con Procter & Gamble, una multinazionale americana di beni di largo consumo. Il patto, il cui valore si aggira tra gli 80 e i 100 milioni di dollari, prevede che la P&G sia sponsor dei maggiori eventi calcistici della MLS, tra cui l’All-Star Game, la Leagues Cup, la Campeones Cup e l’US Tour della Nazionale messicana. Inoltre l’azienda statunitense utilizzerà l’immagine della lega per sponsorizzare i propri prodotti, come Gillette, Old Spice, Crest, Oral B, Dawn, Charmin e Bounty. Inoltre questa partnership mira a portare più equità inclusione. Marc Pritchard, chief brand officer della Procter & Gamble, ha dichiarato: “Siamo emozionati di investire nel futuro con un’organizzazione impegnata a utilizzare lo sport come veicolo per un cambiamento sociale positivo”. Mentre Gary Stevenson, Deputy Commissioner della MLS, ha detto: “Siamo orgogliosi di collaborare con P&G e i suoi marchi storici, influenzando positivamente anche la comunità in cui viviamo.”

In questo modo la Major League Soccer vuole recuperare dal disastroso impatto della pandemia, a causa del quale si stima che la MLS abbia perso circa un miliardo di dollari.