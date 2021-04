NFL E IHEARTMEDIA SI UNISCONO PER LANCIARE UNA RETE DI PODCAST

(di Lorenzo Di Nubila) – La NFL ha annunciato una partnership esclusiva per i podcast con iHeartMedia, l’editore di podcast numero uno a livello mondiale, per lanciare la rete della NFL che includerà la distribuzione dei podcast esistenti nell’area NFL Media, nonché la co-produzione e distribuzione di nuovi prodotti originali.

In riferimento a ciò, Kevin LaForce, Vicepresidente Senior, Media Strategy and Business Development della NFL, ha affermato: “I podcast sono un modo sempre più importante per raggiungere i fan e un modo avvincente per raccontare le storie della NFL. Non vediamo l’ora di collaborare con iHeartMedia per dare vita alla NFL Podcast Network e fornire i nostri contenuti podcast senza problemi ai fan sulla loro piattaforma e ovunque vengano consumati i podcast”.

Come parte dell’accordo, la lista dei podcast svilupperà nuovi spettacoli con NFL Films utilizzando alcuni dei migliori contenuti dai loro archivi, creando anche nuovi podcast incentrati sulla storia della NFL, l’accesso interno e altro ancora. Questi podcast NFL saranno distribuiti tramite la rete iHeartPodcast.

“La nostra partnership con la NFL è un momento incredibile per iHeart e per l’industria dei podcast”, ha affermato Conal Byrne, CEO di iHeartMedia Digital Audio Group. “La NFL rappresenta lo sport come il suo livello più alto, con i più grandi atleti e le partite più emozionanti che il mondo abbia mai visto. Queste sono storie leggendarie e non vediamo l’ora di lanciare una serie di nuovi incredibili podcast per catturare tutto, sia per il vasto pubblico di iHeart che per l’enorme base di fan della NFL. “

La NFL attualmente produce sette podcast con autori del sito web della lega e commentatori della rete NFL. Questi saranno ora distribuiti da iHeartMedia attraverso la sua rete di podcast, sulla sua app e su altre piattaforme di podcast.

Il primo nuovo lotto di podcast originali della partnership sarà in corso entro l’estate del 2021 e sarà disponibile sull’app iHeartRadio insieme ad altri canali di streaming di podcast.