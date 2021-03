NEYMAR NEL MONDO DEI VIDEOGAMES: LA SKIN DEL FENOMENO BRASILIANO SARÀ DISPONIBILE SU FORTNITE

(di Leonardo Zermo) – Il fuoriclasse del Paris Saint-Germain il centravanti brasiliano Neymar Jr. sbarcherà su Fortnite, famoso videogame della Epic Games del quale l’ex Barcellona è un grande fan: infatti sul gioco si potrà scegliere il personale avatar dell’attaccante brasiliano da 147 milioni di follower su Instagram.

Dopo Travis Scott, un’altra celebrità farà parte del mondo di Fortnite, il videogioco del momento di Epic Games che attualmente vanta circa 350 milioni di utenti. La skin di Neymar, insieme a quella di Lara Croft, sarà la grande novità del secondo capitolo della sesta stagione di Fortnite, come rivelato nel trailer ufficiale del nuovo season pass, di cui è protagonista proprio il numero 10 del PSG. Secondo quanto trapela dalle ultime indiscrezioni, l’avatar della stella brasiliana sarà sbloccabile a partire da fine aprile, approssimativamente intorno al 27, diventando così il primo atleta a sbarcare sul gioco. Infatti Nate Nazer, capo delle partnership globali della Epic Games, ha rivelato: “Lo sport ha un ruolo significativo nella vita dei nostri giocatori, per noi è molto importante avere un rappresentante sportivo”, aggiungendo poi “In un momento come questo, dove stare insieme di persona è più difficile, pensiamo che sia incredibilmente importante avere queste esperienze sociali connesse virtualmente. Si può giocare nei panni di Batman, Deadpool, Iron Man e adesso potrete giocare con uno dei più grandi giocatori di calcio del mondo”.

Nell’anno dei grandi eventi sportivi come l’Europeo, la Copa America e le Olimpiadi, la Epic Games pare voglia moltiplicare le partnership nel mondo dello sport. Nel frattempo il publisher statunitense ha proposto un sondaggio ai propri utenti per scegliere i futuri crossover.