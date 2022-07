New Balance nuovo sponsor tecnico del Modena FC (Serie B)

Novità commerciali in casa Modena FC, neo promossa in Serie B, dopo aver conquistato il girone “B” nel precedente campionato di Serie C. La squadra emiliana infatti, dopo aver prodotto un radicale restyling del logo societario, adesso ha comunicato via Twitter l’arrivo di New Balance, azienda di abbigliamento sportivo con sede a Boston (USA).

NB è già partner di diversi club in Europa e, nella precedente stagione, ha festeggiato la conquista della Uefa Conference League da parte della AS Roma, di cui è sponsor tecnico. Il Modena ha avuto come sponsor tecnici prima Erreà e poi, dal 2019, Kappa (da quest’anno il marchio degli “omini” si è spostato in Romagna a supporto del Cesena FC in Serie C).