New Balance disegna la maglia dell’AS Roma 2022/23

(di Antonio Spina) – New Balance ed AS Roma hanno svelato la maglia home che i giallorossi vestiranno nella stagione 2022/23. Un mix tra neoclassicismo e modernità, il cui design fonde la tipica palette rossa e gialla del club con una stampa grafica derivata dallo stemma circolare dell’A.S. Roma risalente agli anni ’30 e ’50, idea che New Balance ha già proposto sulle maglie di questa stagione.

La nuova divisa è corredata da un colletto alla coreana e finiture gialle, da un polsino tono su tono e da un pannello posteriore pensato per ottimizzare la ventilazione. Sul retro del collo è posta la scritta “Figli di Roma”, per ribadire l’indissolubile legame tra la città, la squadra che porta il suo nome e coloro che indossano la divisa di gioco.

“Ogni dettaglio di questa maglia racconta il forte legame della nostra squadra con la città di Roma. Sarà ancora più emozionante indossarla in campo“, queste le parole del centrocampista della Roma e della NAZIONALE Lorenzo Pellegrini. Gli sponsor sono riportati in giallo, mentre pantaloncini e calzini red seguono il diktat della tradizione. Oltre la classica maglia home, è stata presentata anche quella che indosseranno Rui Patricio e gli altri estremi difensori giallorossi, pensata e realizzata in un vivace verde con una stampa grafica sul corpo. Tutte le maglie inoltre utilizzeranno l’innovativa tecnologia NB Dry, con l’obiettivo di mantenere i giocatori freschi e asciutti per tutta la durata delle partite.