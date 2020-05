Nel campionato belga un nuovo sponsor per l’Anderlecht. BNP Paribas Fortis lascia dopo 39 anni

(di Raffaele Dell’Aversana) – La formazione belga della Jupiler Pro League (l’equivalente della massima serie italiana) e BNP Paribas Fortis hanno deciso di rescindere consensualmente il contratto di main sponsorhip che li legava in maniera continuativa da 39 anni. L’accordo di main sponsorship più longevo nella storia del calcio europeo.

Nel 1981 Generale Bank ha sostituito BelleVue come sponsor sulle casacche da gioco dell’Anderlecht (con la comparsa di una grande “G” stilizzata). Nel 1999 è avvenuta la fusione di Generale Bank con ASLK (per 7 milioni di euro) decidendo di apparire con la scritta “Fortis”. Nel 2006 infine la fusione di Generale Bank con BNP (per 15 miliardi di euro) con la dicitura BNP Paribas Fortis. Dal 1981 al 2001 la sponsorizzazione annuale è stata di 2 milioni di euro, dal 2002 al 2019 ha superato il tetto dei 3 milioni di euro.

Unicamente per la partecipazione alla Champions League 2017/18, la squadra belga aveva individuato un accordo di sponsorizzazione con la compagnia assicurativa Allianz (un investimento pari a 6 milioni di euro). Mentre BNP Paribas Fortis ha mantenuto l’esclusiva per le sole gare di campionato.