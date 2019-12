NBA E ALIBABA ANNUNCIANO UNA PARTNERSHIP IN CINA

(di Daniele Rizzi) – NBA China e Alibaba Group hanno annunciato un ampliamento della loro partnership che porterà per la prima volta i contenuti NBA sulle piattaforme del gruppo cinese di e-commerce, migliorando l’esperienza di acquisto online per tutti i consumatori in Cina.

Una “sezione NBA” sarà lanciata sulle piattaforme Alibaba. La sezione sfrutterà la tecnologia del sito unitamente alle opinioni dei consumatori, per consentire ai fan cinesi di godere di contenuti personalizzati e coinvolgenti, oltre alla possibilità di effettuare acquisti di prodotti dedicati al mondo NBA.

La programmazione NBA, gli highligths delle partite e i contenuti video di maggior interesse, saranno offerti a quasi 700 milioni di consumatori attraverso il marketplace B2C Tmall, la destinazione social commerce Taobao, la piattaforma di streaming video Youku e il browser e la piattaforma di contenuti UC.

La programmazione originale coprirà una vasta gamma di argomenti riguardanti il mondo del basket, tra cui pronostici di gioco, approfondimenti sui team NBA e moda sportiva applicata allo stile di vita di tutti i giorni. Il contenuto sarà disponibile per tutta la regular season NBA, NBA All-Star, NBA Playoffs e The Finals, portando le ultime tendenze e notizie NBA attraverso vari formati interattivi, come brevi video e livestream di celebrità e influencer.

NBA e Alibaba forniranno inoltre ai partner commerciali solide soluzioni di marketing per promuovere i loro prodotti e marchi attraverso le piattaforme Alibaba. La collaborazione allargata con NBA China fa anche parte del “Programma A100” del colosso dell’e-commerce cinese, che offre alle aziende una soluzione olistica e completa per accelerare la loro trasformazione digitale attraverso l’ecosistema multipiattaforma Alibaba.