NBA: BETWAY NUOVO OFFICIAL SPONSOR DEI PHILADELPHIA 76ERS

(di Mattia Celio) – Nuovo franchise partner per Betway. Nella giornata di ieri è stata ufficializzata la partnership con i Philadelphia 76ers. Con questo nuovo accordo, di durata pluriennale, i team partner NBA dell’operatore digitale salgono a sette.

In base ai termini del contratto, la segnaletica di Betway sarà visibile sul Wells Fargo Center, l’arena dei “Philly”, durante le partite casalinghe televisive della stagione regolare, compresa sulle panchine della squadra, i LED sul lato del campo e del canestro e la segnaletica visibile in TV accanto al tavolo del segnapunti.

Betway sarà disponibile anche attraverso gli account Instagram, Twitter e Facebook dei 76ers. Inoltre, prima di ogni partita della stagione regolare, l’operatore digitale sponsorizzerà un grafico delle statistiche pre-partita, mentre i social media dei Philadelphia promuoveranno iniziative di marketing.

Oltre alle suddette risorse visive, la collaborazione tra le due entità include anche un concorso premi sui social media a cui i tifosi potranno partecipare per avere la possibilità di vincere i biglietti per la partita in casa dei 76ers.

La partnership con i Philadelphia 76ers fa seguito alla donazione di beni da parte di Betway durante la partita casalinga del West Ham United contro il Tottenham Hotspur, essendo lo sponsor della maglia dei “Hammers“.

Anthony Werkman, CEO di Betway, ha dichiarato: “Questa partnership non è solo un’opportunità di branding, ma anche un’opportunità per noi di interagire con i fan che saranno anche in grado di accedere al nostro prodotto”.