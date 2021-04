NAZIONALE ITALIANA: PUMA LANCIA L’INNOVATIVO AWAY KIT PER L’EUROPEO

(di Leonardo Zermo) – La La FIGC svela una innovativa nuova maglia da trasferta della Nazionale Italiana prodotta da Puma per l’Europeo di quest’anno.

La Federcalcio Italiana presenta il nuovo away kit della Nazionale per il 2021, che quindi verrà utilizzato per l’Europeo che inizierà questo giugno. La nuova divisa, parte della campagna “Only See Great” che celebra l’unicità e l’orgoglio nazionale dell’Italia, è quasi totalmente bianca. Nella parte anteriore spiccano il Puma Cat (logo dello sponsor tecnico Puma), il logo della Federazione (impresso tono su tono), i colori della bandiera e la scritta “Italia”, mentre alcuni dettagli sono in blu navy.

Al lancio della nuova maglia, Heiko Desens, global director creative and innovation di Puma, ha dichiarato: “Il nuovo kit dell’Italia reinventa il design tradizionale. Il nostro obiettivo era creare un design rivoluzionario che portasse novità ed energia. Il kit celebra l’orgoglio nazionale dell’Italia, e vuole ispirare gli Italiani a raggiungere la grandezza agli importanti campionati di quest’estate”. Dal 22 aprile il kit è disponibile negli store fisici e online Puma.

Nonostante il lancio di questa divisa, a partire dal 2022 – anno del Mondiale in Qatar – l’attuale sponsor tecnico della Nazionale, Puma, potrebbe essere sostituito da Adidas secondo le ultime indiscrezioni apparse sulla stampa specializzata.