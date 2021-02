Nasce SponsorSim: ora la realtà aumentata è dalla parte della sponsorizzazione sportiva

In un momento in cui progresso tecnologico e soluzioni su misura sono sempre più centrali nel mondo del marketing e della comunicazione, Visiva Adv e RTR Sports uniscono le proprie forze per creare un’innovativa piattaforma live di sponsorship pitching: nasce così SponsorSim.

Pensata originariamente per le discipline a due ruote, “SponsorSim” (nella foto in primo piano) è un’applicazione per smartphone e tablet, che consente di simulare con grande realismo l’applicazione di un brand sponsor su moto, auto e divise sportive, potendo scegliere posizione e dimensione del logo.

clicca qui per ricevere ulteriori informazioni sul progetto SponsorSim

Grazie all’utilizzo della Realtà Aumentata è possibile infatti configurare l’oggetto in “3D” da remoto e in tempo reale: attraverso la fotocamera del device (telefono o tablet) si potranno vedere immediatamente i risultati, con un realismo ed una interattività senza precedenti.

SponsorSim è un modo innovativo, efficace e interattivo per presentare a potenziali clienti e partner soluzioni di sponsorizzazione da remoto in real time, riuscendo a comunicare tutta l’emozione e la potenza dei progetti di marketing sportivo.

L’idea per questa applicazione, che sarà disponibile a breve sugli store di Apple e Android, nasce unendo l’esperienza ventennale nella sponsorizzazione sportiva di RTR Sports e la competenza creativa dell’agenzia Visiva Adv.

“SponsorSim è una risposta ad un periodo che ci impone grandi cambiamenti” commenta proprio Riccardo Tafà, MD di RTR Sports. “Anche il modo di presentare nuovi progetti ai clienti deve cambiare, ma dobbiamo lasciare intatta la magia del primo sguardo ad una moto o ad una macchina che porta il tuo nome o il tuo marchio. SponsorSim consente di avere il wow-effect anche a distanza, offrendo la possibilità di fare presentazioni spettacolari da remoto.”

Gino Durso, CEO di Visiva Adv: “La realtà aumentata è uno strumento di straordinaria potenza, in grado di cambiare il mondo che vediamo attraverso la lente di un device. Vedere una moto da corsa al centro di un salotto può e deve essere più di un gioco: è un eccezionale strumento di lavoro e di vendita”.

Visiva Adv nasce nel 1999 affiancando realtà come Yamaha, Lufthansa e France Air, prima di un lungo percorso di sviluppo che porterà numerosi progetti di Advertising e In Store Promotion per clienti come Kellogg’s, Pringles, Red Bull e Ferrero. Negli ultimi anni Visiva Adv ha integrato una divisione dedicata al mondo della Realtà Aumentata e della Realtà Virtuale.

RTR Sports Marketing nasce con l’obiettivo di offrire consulenza a quelle aziende che vogliono utilizzare lo sport come efficace strumento di comunicazione. MotoGP, Formula 1 e le altre discipline a motore divengono rapidamente il core business dell’agenzia di Riccardo Tafà: i progetti sono numerosi e di prestigio e uniscono grandi nomi del motorsport come Ducati, Honda e Yamaha ad altrettante aziende di stampo internazionale come Campari, Acer, Canon e P&G.