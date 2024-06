Nasce la “Como 1907 Digital Sport Academy”. Si rivolge ai giovani che vogliono lavorare nell’industria dello sport

È stata ufficialmente inaugurata la “Como 1907 Digital Sport Academy”, un progetto formativo innovativo destinato a studenti, giovani e futuri professionisti nel settore del business sportivo. SENT Academy, Como 1907 e AWE Sport Education collaborano per raggiungere un obiettivo condiviso: costruire un ponte tra i giovani che aspirano a lavorare nell’industria dello sport e le organizzazioni sportive in cerca di nuovi talenti.

La nuova realtà, rivolta ai ragazzi e alle ragazze residenti nella Regione Lombardia, è una porta di accesso per i giovani che sognano una carriera nella sport industry. Grazie ad un piano formativo unico nel suo genere, sviluppato e curato da AWE Sport Education, i ragazzi e le ragazze che parteciperanno alla Como 1907 Digital Sport Academy potranno ricevere, in maniera del tutto gratuita, una formazione di qualità, smart e game-based. La presenza di spazi digitali creati ad hoc, permetterà infatti agli iscritti di approfondire tematiche sempre più attuali con un’impostazione all’avanguardia. Attraverso quiz, contenuti interattivi e prove per testare il livello di apprendimento, i partecipanti potranno dunque dimostrare il proprio valore e ottenere concrete possibilità di lavoro in questo settore. I ragazzi e le ragazze che aderiranno a questo progetto – fino ad un numero massimo di 300 persone – verranno prima formati e successivamente testati su 12 materie: Sport Law, Sport Governance, Sport Tourism, Sport Marketing, Sponsorship, Fan Experience, “Sport For Good”, E-Sport, Sport Equipment, Event Management, Media, Sport Finance.



Al termine dei corsi i cinque ragazzi che otterranno il punteggio più alto avranno la possibilità di sostenere un colloquio con il club lariano. Ma non è tutto, perché vinceranno anche la possibilità di vivere una giornata intera al centro sportivo di Mozzate, durante la quale potranno assistere ad un allenamento e partecipare ad una sessione di “meet and greet” con i calciatori della prima squadra del Como 1907. Inoltre, lo studente che otterrà il punteggio più alto per ciascuna delle dodici materie previste, riceverà in premio un kit gara del club (maglia, calzoncini e calzettoni).

Il processo di apprendimento si sviluppa attorno all’app AKTO Play Your Future, dove i giovani avranno a disposizione un vasto catalogo di contenuti video (oltre 400), arricchiti da test interattivi che stimoleranno il loro coinvolgimento e il loro apprendimento. Al termine del percorso formativo, gli allievi avranno acquisito un orientamento generale sui diversi settori dell’industria dello sport, sulle varie dinamiche e sulle opportunità professionali esistenti. Grazie a questa preparazione i giovani saranno pronti a mettersi in gioco e iniziare il loro percorso professionale, portando nuove idee e, di conseguenza, un valore aggiunto all’intero sistema dello sport. Il progetto sarà attivo fino al 31 agosto.

Giorgio Chiellini, socio e ambassador di AWE Sport Education: “Da sempre credo fortemente nel valore della formazione. Sono sicuro che la Como 1907 Digital Sport Academy sarà in grado di aiutare, in maniera concreta, tanti ragazzi a realizzare il proprio sogno di lavorare nella Sport Industry. Si tratta di un progetto di valore che qualifica il settore sportivo, offrendo preziose opportunità a tanti giovani”.

Francesco Terrazzani, Amministratore Delegato del Como 1907: “Grazie alla collaborazione con AWE Sport Education, siamo fieri di offrire ai ragazzi della comunità comasca l’opportunità di accedere a un’innovativa academy digitale. Questo programma mira a sostenere i giovani nel loro sogno di lavorare nel mondo dello sport, offrendo loro accesso a corsi a noi cari come Sport Tourism e Sport For Good, oltre che a Sponsorship e Marketing. L’opportunità, per coloro che si distingueranno, di uno stage all’interno dell’ambiente del Como 1907, rappresenta un’opportunità concreta per i giovani talenti desiderosi di far parte di questa industria. Il nostro impegno costante nella comunità e nel supporto ai talenti locali riflette il nostro desiderio di generare un impatto sociale positivo sempre maggiore”.

Beniamino Savio, CEO di AWE Sport Education: “AWE Sport Education è una società di formazione unica nel suo genere, nata per fare la differenza nel settore dello sport e per creare opportunità concrete per tutti i giovani appassionati. La Como 1907 Digital Sport Academy rappresenta un ulteriore importante passo avanti in questo ambizioso percorso. Siamo orgogliosi di collaborare con un club di così straordinaria visione. Auguro a tutti i partecipanti di imparare, di divertirsi e naturalmente di poter fare della propria passione per lo sport una carriera ricca di soddisfazioni.”