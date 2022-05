Nasce il Real Madrid Virtual World. Il social network dei Blancos

(di Antonio Spina) – Il Real Madrid, fresco vincitore della Liga per la 35^volta, con il supporto di Astosch Technology ha messo in piedi il suo primo social network, dove i tifosi delle “Merengues” sparsi in tutto il mondo potranno interagire tra di loro.

Il social, già disponibile, prende il nome di Real Madrid Virtual World, ed è scaricabile in modalità free in tutti gli store online. Grazie all’app, ogni utente potrà creare il proprio “avatar” e vestirlo con le maglie brandizzate Adidas (sponsor tecnico), indossate negli anni dai più grandi campioni del club. All’interno delle chat room ci sarà un traduttore vocale e testuale che servirà ad abbattere le differenze linguistiche.

L’app lanciata dal Real Madrid non segue la linea delle altre squadre, e quindi, un luogo virtuale utile a proporre risultati, statistiche e contenuti esclusivi, ma è un vero virtual world in cui ogni tifoso sarà catapultato a 360° nella tradizione e nella storia del club.

Una piattaforma nata con lo scopo non solo di far incontrare ed interagire i Blancos di tutto il mondo lontani fisicamente e logisticamente, ma anche per permettere a tutti aficionados della gloriosa camiseta di poter fare un giro virtuale nel museo dove sono esposte e conservate all’interno del Santiago Bernabeu le coppe conquistate nei 120 anni di storia. Il Real Madrid vuole distinguersi come top club anche nell’innovazione, incentivando l’idea di trasformarsi in un brand planetario.