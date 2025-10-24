Nasce FIPE Powerlifting. Al via il 1° Campionato Italiano con 17 tappe di qualificazione.

La Federazione Italiana Pesistica scende ufficialmente in campo nel mondo del Powerlifting. Dopo le 7 gare patrocinate svolte nel 2025, la Federazione dal 2026 organizzerà il 1° Campionato Italiano FIPE Powerlifting che si articolerà su una serie di gare di qualificazione distribuite su tutto il territorio nazionale e nell’arco dell’intera stagione agonistica. Attraverso queste gare sarà definita una ranking annuale, che determinerà il conseguente accesso alla Finale Nazionale. Tutte le competizioni FIPE Powerlifting utilizzeranno il regolamento IPF.

LE GARE DI QUALIFICA

Con ben 17 tappe di qualificazione (TRIALS) previste da nord a sud, isole comprese, il nuovo Circuito FIPE Powerlifting permetterà a un numero sempre maggiore di atleti e appassionati di partecipare alle gare ufficiali. Il primo appuntamento sarà il 21 febbraio 2026 a Pesaro con il 1° Trial di Qualificazione, mentre l’ultima tappa sarà il 18 ottobre 2026 con la Lombardia Cup, che chiuderà la stagione prima della Finale Nazionale prevista nel mese di dicembre.

Insieme al nuovo Circuito, la Federazione lancia anche le nuove pagine social (Instagram e Facebook) dedicate a FIPE Powerlifting all’interno delle quali verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti sul Progetto. Inoltre, le tappe del 1° Campionato Italiano FIPE Powerlifting, inclusa la Finale, saranno trasmesse su YouPowerTV, offrendo visibilità a tutti i protagonisti della disciplina.