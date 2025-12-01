La meme coin BONK debutta come ETP sull’exchange svizzero SIX: Maxi Doge pronta esplodere?

L’ingresso di Bonk nel mercato azionario svizzero segna un passo decisivo verso l’adozione istituzionale delle meme coin, rinvigorendo l’interesse degli investitori per nuove opportunità strategiche come la prevendita di Maxi Doge.

La meme coin Bonk (BONK), basata sulla blockchain di Solana, ha compiuto un passo significativo verso l’adozione istituzionale in Europa. Grazie a una partnership con l’emittente svizzero Bitcoin Capital AG, è stato lanciato un Exchange Traded Product (ETP) regolamentato legato al token, che ora è quotato sulla prestigiosa SIX Swiss Exchange, uno dei mercati azionari più importanti del continente.

Questa mossa strategica permette agli investitori tradizionali di ottenere un’esposizione a Bonk direttamente tramite i loro conti di intermediazione standard, eliminando le complessità tecniche legate alla gestione di portafogli digitali o alla custodia diretta delle chiavi private. Lanciata nel Natale del 2022 per rivitalizzare l’ecosistema Solana dopo il crollo di FTX, Bonk sta cercando di trascendere le sue origini puramente speculative per entrare nei portafogli della finanza tradizionale.

Nonostante il debutto svizzero di Bonk e il recente lancio negli Stati Uniti di un ETF su Dogecoin da parte di Grayscale, il panorama generale per le meme coin nel 2025 è apparso piuttosto incerto. Dopo aver dominato la narrativa del mercato nel 2024 e generato profitti astronomici, il settore ha subito una correzione evidente.

Il valore di mercato complessivo delle meme coin, infatti, è sceso a 39,4 miliardi di dollari, il livello più basso dell’anno.

La quotazione di Bonk sulla borsa svizzera rappresenta un importante riconoscimento per l’ecosistema Solana e per la legittimità delle meme coin come asset class investibile. Tuttavia, questo successo istituzionale si scontra con la dura realtà di un mercato “meme” in profonda correzione nel 2025.

Mentre i token storici lottano per recuperare i massimi perduti, l’interesse speculativo si sta spostando verso nuovi contendenti come Maxi Doge, dimostrando che, sebbene la mania possa essersi raffreddata, la ricerca del prossimo “big trade” nel settore è tutt’altro che finita.

Maxi Doge ($MAXI): la meme coin “degen” in controtendenza

Mentre il mercato delle meme coin consolidate soffre il peso della gravità, gli investitori più lungimiranti stanno cercando la prossima opportunità nelle fasi iniziali di nuovi progetti. Maxi Doge ($MAXI) sta emergendo in questo momento come una delle prevendite più seguite di questo segmento, posizionandosi come l’evoluzione “muscolosa” e aggressiva di Dogecoin. Con una raccolta fondi che ha già superato i 4,2 milioni di dollari, il progetto dimostra che c’è ancora appetito per questa tipologia di crypto se la narrativa è quella giusta.

A differenza delle meme coin inflazionistiche del passato, Maxi Doge propone una tokenomics a offerta fissa e un meccanismo di staking che offre rendimenti elevati (attualmente con un APY del 78%) per incentivare la detenzione a lungo termine.

Al prezzo attuale di prevendita di 0,0002705 dollari per token $MAXI, il progetto Maxi Doge si rivolge a quella fascia di trader che cercano rendimenti asimmetrici, posizionandosi sulla capacità della sua community “degen” di replicare i rally virali del passato, ma con una struttura economica più moderna.

