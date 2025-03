Marketing – Il brand Piscine Castiglione sugli shorts dell’Emma Villas Volley.

courtesy photo of Emma Villas Volley press office

Nuova partnership per Emma Villas Volley. Piscine Castiglione diventa Jersey Sponsor del club senese. Il marchio di Piscine Castiglione sarà presente su tutti i pantaloncini di gara di Emma Villas Siena.

Si arricchisce il numero degli sponsor di Emma Villas Volley Siena, con la new entry Piscine Castiglione, azienda di Castiglione delle Stiviere – Mantova, che dal 1961 è il brand di riferimento nell’ambito della progettazione e della realizzazione di piscine in Italia e nel mondo. Un’ampia offerta di soluzioni innovative capaci di soddisfare ogni desiderio: piscine interrate o piscine fuori terra, piscine di design o sportive, piscine outdoor o indoor. Personalizzazione, resistenza e alta qualità hanno consentito a Piscine Castiglione di diventare partner ideale di grandi eventi sportivi e punto di riferimento per architetti e progettisti. Con lo stesso approccio orientato alla qualità e all’innovazione Piscine Castiglione completa la sua offerta con una linea outdoor di saune, bagni di vapore e cabine wellness.

Afferma Daniele Bevilacqua, Sales Manager Piscine Castiglione (nella foto sotto a sinistra): “Siamo contenti di annunciare la nostra sponsorship con Emma Villas Volley Siena per la stagione 2024-2025, una realtà con la quale Piscine Castiglione condivide i valori dello sport, del miglioramento continuo e del benessere psicofisico”.

Dichiara Vittorio Angelaccio (nella foto sopra a destra), direttore commerciale e marketing di Emma Villas Volley: “Con grande entusiasmo diamo il benvenuto a Piscine Castiglione. Una partnership di livello con un’azienda familiare, divenuta nel tempo leader di settore a livello nazionale e internazionale. Piscine Castiglione è nello sport da anni, ed è riuscita a portare il Made in Italy alle Olimpiadi, diventandone partner ufficiale dal lontano 1996 con i Giochi Olimpici di Atlanta. Abbiamo trovato subito affinità di valori, di intenti e di azioni da intraprendere insieme”.