Marketing – Il Latina calcio (Serie C) lancia le nuove maglie (2025/26). Abbandona le strisce nerazzurre per l’esaltazione del leone alato.

Nuova stagione sportiva, nuove divise per il Latina calcio, club di Serie C, che si affida, per il secondo anno consecutivo, alla società capitolina Ezeta (sponsor tecnico e fornitore materiale gara). Il lancio è avvenuto sui social, con un video per esaltare le nuove divise di gara 2025/26 (nella foto in primo piano e sotto). Sono, di fatto, “un omaggio alla bandiera di San Marco, simbolo di unione tra le popolazioni che diedero origine alla città di Littoria, attuale Latina. Il culto di San Marco rappresenta un prezioso patrimonio lasciato in eredità dai coloni veneti in seguito alla bonifica della Palude Pontina”. Tra le novità di Ezeta c’è, sicuramente, l’abbandono delle tradizionali strisce verticali nerazzurre, ma la società capitolina ha, nel suo dna, da sempre, la volontà di stravolgere radicalmente i concept tradizionali delle maglie da calcio.

La maglia Home, si trasforma in una vera e propria “maglia bandiera”, dove le tradizionali strisce lasciano spazio al Leone Alato che domina su tutta la divisa. Il colletto e il bordo delle maniche sono arricchiti dalla storica scritta “Pax Tibi Marce, Evangelista Meus”, un tributo solenne al Santo patrono di Latina. Le maglie Away e Third prendono ispirazione dagli elementi decorativi di due bandiere storiche, custodite nell’archivio di Venezia, autentici tesori di arte e tradizione. “La Away trae ispirazione dai motivi floreali di origine orientale presenti nella storica Bandiera di San Marco, simbolo dell’incontro tra culture e della raffinatezza artistica veneziana. La Third, nelle eleganti tinte rosso porpora e oro, è un chiaro tributo nei colori e nelle forme alle leggendarie fiamme dorate, segno distintivo della bandiera di San Marco simbolo di forza e di giustizia”.



