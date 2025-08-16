Marketing – Il Latina calcio (Serie C) lancia le nuove maglie (2025/26). Abbandona le strisce nerazzurre per l’esaltazione del leone alato.
Nuova stagione sportiva, nuove divise per il Latina calcio, club di Serie C, che si affida, per il secondo anno consecutivo, alla società capitolina Ezeta (sponsor tecnico e fornitore materiale gara). Il lancio è avvenuto sui social, con un video per esaltare le nuove divise di gara 2025/26 (nella foto in primo piano e sotto). Sono, di fatto, “un omaggio alla bandiera di San Marco, simbolo di unione tra le popolazioni che diedero origine alla città di Littoria, attuale Latina. Il culto di San Marco rappresenta un prezioso patrimonio lasciato in eredità dai coloni veneti in seguito alla bonifica della Palude Pontina”. Tra le novità di Ezeta c’è, sicuramente, l’abbandono delle tradizionali strisce verticali nerazzurre, ma la società capitolina ha, nel suo dna, da sempre, la volontà di stravolgere radicalmente i concept tradizionali delle maglie da calcio.