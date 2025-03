Mosca e RB-Sport attendono Totti nella “Terza Roma”. Scoppia a sinistra la polemica politica.

(di Lorenzo Vulpis) – Francesco Totti (bandiera indimenticata della Roma – nella foto in una immagine di archivio) è atteso, a Mosca, per il prossimo mese di aprile. Sarà l’ospite d’onore dell’International RB Award, evento annuale organizzato da uno dei principali organi di informazione russi dedicati allo sport e alle scommesse (RB Sport). Prima dell’ex n.10 della AS Roma avevano partecipato allo stesso “galà del calcio” personaggi del calibro di Alex Del Piero e Luis Figo. Unica particolarità? Non era ancora scoppiato, in modo così deflagrante, il conflitto russo-ucraino.

Un video promozionale conl’immagine del campione giallorosso è apparso sulle facciate della VTB Arena, della Lukoil Arena, così come sugli schermi di Moscow City e sulle facciate di uno dei Catcher store moscoviti. La pubblicità, di fatto, promuove la sesta edizione dell’RB Sport Awards in programma appunto l’8 aprile 2025 (presso il Moscow Gymnastics Palace).

La campagna adv non è passata inosservata anche in Italia, dove, dopo un iniziale stupore, soprattutto tra i media sportivi, la maggiore attenzione all’accaduto l’hanno data i politici della sinistra, che non hanno perso tempo per “attaccare” Totti, reo di essere pagato da un’azienda russa nonostante il periodo bellico. Per il momento il centrocampista della Roma non ha replicato alle reprimenda di alcuni parlamentari di +Europa e del PD, ma certamente avrebbe preferito evitare questa fastidiosa attenzione mediatica soprattutto dal monto della politica (visto che è stato accusato di aver accettato soldi da “assassini”, con riferimento non tanto all’azienda moscovita organizzatrice del premio, ma a ciò che l’esercito russo sta facendo da 3 anni con la popolaziomne ucraina).