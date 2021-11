MONDIALI RUGBY 2023: RESAEVENTS NUOVO CENTRO UFFICIALE DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

In occasione del Destination France Summit, organizzato oggi a Parigi alla presenza del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, il Comitato Organizzatore della Rugby World Cup France 2023 (8 settembre – 28 ottobre 2023), ha annunciato ResaEvents come nuovo centro ufficiale di prenotazione alberghiera per l’evento. ResaEvents, filiale del Gruppo Accor, leader mondiale nell’ospitalità, fornisce attraverso una piattaforma tecnologica innovativa quasi 700 hotel, indipendenti e di catena, in tutto il paese.

ResaEvents, controllata da Accor Group, è una delle principali catene nella gestione in outsourcing delle piattaforme di prenotazione, combinando hotel e know-how tecnologico. Sviluppata per la Coppa del mondo di rugby 2023, l’azienda potrà contare su team operativi del mondo alberghiero e utilizzerà un’innovativa piattaforma di prenotazione per commercializzare questo importante evento sportivo. Sotto la guida del comitato organizzatore, ResaEvents gestirà la piattaforma ufficiale di prenotazione alberghiera per l’intero evento, basandosi su una nuova piattaforma sviluppata in collaborazione con Gekko, filiale di Accor, specialista B2B nella distribuzione alberghiera e nelle piattaforme di fidelizzazione.

Per il Comitato Organizzatore Francia 2023, ResaEvents consente quindi la gestione completa del sistema ricettivo per le squadre partecipanti al torneo, funzionari e staff e la commercializzazione degli hotel referenziati ai vari clienti partecipanti all’evento (sponsor, media, tour operator, hospitality clienti). Grazie al pieno monitoraggio operativo e finanziario, gli albergatori commercializzati sulla piattaforma potranno massimizzare il proprio reddito e la propria occupazione.

La tecnologia sviluppata da ResaEvents per la Rugby World Cup consentirà, in futuro, agli organizzatori di grandi eventi di offrire un’interfaccia rapida con gli ambienti IT esistenti e ottimizzare il rapporto commerciale cliente-partner hotel.

Sébastien Bazin, Presidente e CEO di Accor, ha dichiarato: “ResaEvents è stato progettato per supportare tutti gli albergatori in Francia e per offrire alle persone che parteciperanno alla Coppa del Mondo di Rugby soluzioni di alloggio accessibili e multiple”.