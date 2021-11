FIP Gold Milano: Pappacena-Marchetti volano nei quarti di finale 

Pronostici confermati nei 16imi/ottavi di finale dell’Intesa Sanpaolo FIP Gold Milan presented by Enel (in programma, fino a domenica prossima, al City Padel Milano e al campo centrale di Piazza di Città di Lombardia). Avanzano nel torneo tutte le teste di serie (sia nel tabellone maschile, sia in quello femminile).

La kermesse milanese conferma il predominio spagnolo: in totale 12 coppie sulle 16 attese nei quarti di finale. Fanno eccezione 3 atleti francesi e l’unico binomio italiano ancora in corsa per la fase finale del FIP Gold Milano. Le azzurre Chiara Pappacena-Giorgia Marchetti, infatti, avanzano nel tabellone femminile, dopo aver vinto entrambi i match (nei 16imi e negli ottavi) in appena due set (in totale hanno perso appena 3 games). Nella giornata di sabato (quarti di finale) affronteranno le spagnole Barbara Las Heras Monterde (SPA)-Veronica Virseda Sanchez (SPA), teste di serie n.2 del torneo. Nel “cuadro final” maschile (ottavi di finale), infine, tutte le coppie italiane sono state eliminate.

Torneo maschile FIP Gold Milano – risultati 16imi/Ottavi di finale

Round 1/16imi

1) Juan Martin Diaz Martinez (SPA) – Jesus Moya Sos (SPA) – passaggio diretto al turno successivo

2) Ignacio Sager Nagel (SPA)- Luis Alfonso Chacòn Gilo (SPA) vs Nicolas Brusa (ITA)-Luca Mezzetti (ITA): 6-1/6-2

3) Ignacio Gonzalez Gadea (SPA)-Juanlu Esbri Gonzalez (SPA) vs Carlos Perez Cabeza (SPA)-Emiliano Martin Iriart (SPA)_ 6-4/6-4

4) Manuel Rocafort (SPA)-Martin Araujo (SPA) vs Lorenzo Di Giovanni (ITA)-Riccardo Sinicropi (ITA): 6-2/6-1

5) Antonio Fernandez Cano (SPA)-Josè Antoni Garcia Diestro (SPA)- passaggio diretto al turno successivo

6) Nicolò Cotto (ITA)-Adrian Blanco Antelo (SPA) vs Manuel Alejandro Moreira (ARG)-Juan Ramiro Irigotia (ARG): 6-1/6-4

7) Raul Marcos Duran (SPA)-Javier Garcia Mora (SPA) vs Federico Beltrami (ITA)-Alessandro Tinti (ITA): 6-1/6-1

8) Simone Cremona (ITA)-Marco Cassetta (ITA) vs Daniel Bressel Ambrossi (SPA)-David Antolin Solla (SPA): 6-2/6-1

9) Daniele Cattaneo (ITA)-Michele Bruno (ITA) vs Vinicius Trevisan (ITA)-Alberto Micali (ITA): 7-6 (1)/6-3

10) Benjamin Tison (FRA)-Teodoro Victor Zapata Pizarro (SPA) vs Javier Navarro Perez (SPA)-Adrian Rodriguez (SPA)-Manzaneque (SPA):6-4/7-5

11) Mario Ortega Ripoli (SPA)-Gonzalo Perez Arbona (SPA) vs Facundo Dominguez (SPA)-Mattia Guerra (ITA): 6-1/6-3

12) Inigo Zaratetiegui Pedrosa (SPA)-Javier Martinez Vazquez (SPA) –passaggio diretto al turno successivo

13) Denis Tomas Perino (ITA)-Mohammed Saadon Alkuwari (QAT) vs Federico Dip Nazar (ARG)-Julian Di Bene (ARG): 7-6 (4)/6-2

14) Mario Del Castillo Marin (SPA)-Miguel Benitez Lara (SPA) vs Antonio Gonzalez Vazquez Monjardin (SPA)-Iago Gonzalez Nino (SPA): 6-2/6-2.

15) Marcelo Capitani (ITA)-Andres Britos (ITA) vs Jaime Menendez Gil (SPA)-Alejandro Moya Rodriguez (SPA) : 4-6/6-4/6-1

16) Ivan Ramirez Del Campo (SPA)-Alejandro Arroyo Albert (SPA)– passaggio diretto al turno successivo

Ottavi di finale (uomini)

1) Ivan Ramirez Del Campo (SPA)-Alejandro Arroyo Albert (SPA) vs Marcelo Capitani (ITA)-Andres Britos: 6-4/6-4

2) Mario Del Castillo Marin (SPA)-Miguel Benitez Lara (SPA) vs Denis Tomas Perino (ITA)-Mohammed Saadon Alkuwari (QAT): 6-3/6-4

3) Benjamin Tison (FRA)-Teodoro Victor Zapata Pizarro (SPA) vs Daniele Cattaneo (ITA)-Michele Bruno (ITA): 6-2/6-2

4) Inigo Zaratetiegui Pedrosa (SPA)-Javier Martinez Vazquez (SPA) vs Mario Ortega Ripoli (SPA)-Gonzalo Perez Arbona (SPA): 6-2/6-1

5) Juan Martin Diaz Martinez (SPA) – Jesus Moya Sos (SPA) vs Ignacio Sager Nagel (SPA)- Luis Alfonso Chacòn Gilo (SPA): 6-4/6-3

6) Ignacio Gonzalez Gadea (SPA)-Juanlu Esbri Gonzalez (SPA) vs Manuel Rocafort (SPA)-Martin Araujo (SPA): 6-1/6-1

7) Antonio Fernandez Cano (SPA)-Josè Antoni Garcia Diestro (SPA) vs Nicolò Cotto (ITA)-Adrian Blanco Antelo (SPA): 6-2/6-1

8) Raul Marcos Duran (SPA)-Javier Garcia Mora (SPA) vs Simone Cremona (ITA)-Marco Cassetta (ITA): 6-3/6-2

Torneo femminile FIP Gold Milano – risultati 16imi/Ottavi di finale

Round 1/16imi

1) Vanesa Alonso Rodriguez (SPA)-Silvia Lopez Vidal (SPA) vs Alessia La Monaca (ITA)-Martina Pugliesi (ITA): 6-4/6-2

2) Ana Fernandez De Ossò Fuentes (SPA)-Marta Caparros Maldonado (SPA) vs Cecilia Pattacini (ITA)-Chiara Sasdelli: 6-0/6-2

3) Carolina Petrelli (ITA)-Sara Pujals Perez (SPA) vs Ana Varo Ramos (SPA)-Carmen Maso Azcoitia (SPA): 6-4/6-1

4) Lea Godallier (FRA)-Ariadna Canellas Rodero (SPA) vs Valentina Azzali (ITA)-Clarissa Margherita Aima (ITA): 6-0/6-4

5) Sara D’Ambrogio (ITA)-Claudia Noemi Cascella (ITA) vs Anna Signorini (ITA)-Casal Maldonado Andrea (SPA): 7-6/6-3

6) Chiara Pappacena (ITA)-Giorgia Marchetti (ITA) vs Stefania Grosheva (RUS)-Carolina Gallo Frias (SPA): 6-0/6-1

7) Eunice Maria Rodriguez Garcia (SPA)-Priscila Rodriguez Garcia (SPA) vs Chiara Dalbon (ITA)-Valentina Beltrami (ITA): n.d.

8) Barbara Las Heras Monterde (SPA)-Veronica Virseda Sanchez (SPA) vs Carla Fito Fernandez (SPA)-Ares Llobera Irun (SPA): 6-0/6-1

9) Jessica Castellò Lopez (SPA)-Alix Collombon (FRA) vs Sara Dina (ITA)-Erika Morello (ITA): 6-0/6-0

10) Cristina Trigo Castro (SPA)-Maria Portillo Perez (SPA) vs Paula Besteiro Trapero (SPA)-Isabella Cafieri (ITA): 6-0/6-4

11) Alicia Blanco Rojo (SPA)-Julia Polo Bautista (SPA) vs Roberta Zandarin (ITA)-Martina Mazzoleni Ferracini (ITA): 6-2/6-1

12) Andrea Colinas Castro (SPA)-Laia Alvarez Maestre (SPA) vs Francesca Ligotti (ITA)-Catarinas Santos Domingos (POR): 6-2/5-7/7-5

13) Anna Cortiles Tapias (SPA)-Angela Caro Cantin (SPA) vs Wendy Barsotti (FRA)-Elodie Invernon (FRA): 6-3/6-3

14) Giulia Sussarello (ITA)-Roberta Vinci (ITA) vs vs Claudia Del Coso Iglesias (SPA)-Laura Gomez Pando (SPA): 6-1/6-2

15) Marina Guinart Espana (SPA)-Nuria Rodriguez Camacho (SPA) vs Martina Parmigiani (ITA)-Annalisa Bona (ITA):6-3/4-6/6-0

16) Emily Stellato (ITA)-Valentina Tommasi (ITA) vs Alessandra Cicciù (ITA)-Romana Fede (ITA): 6-0/6-1

Ottavi di finale – femminile

1) Jessica Castellò Lopez (SPA)-Alix Collombon (FRA) vs Cristina Trigo Castro (SPA)-Maria Portillo Perez (SPA): 6-1/6-0

2) Alicia Blanco Rojo (SPA)-Julia Polo Bautista (SPA) vs Andrea Colinas Castro (SPA)-Laia Alvarez Maestre (SPA): 6-4/6-2

3) Anna Cortiles Tapias (SPA)-Angela Caro Cantin (SPA) vs Giulia Sussarello (ITA)-Roberta Vinci (ITA): 6-7 (5)/6-1/6-4

4) Marina Guinart Espana (SPA)-Nuria Rodriguez Camacho (SPA) vs Emily Stellato (ITA)-Valentina Tommasi (ITA): 3-6/6-4/6-2

5) Ana Fernandez De Ossò Fuentes (SPA)-Marta Caparros Maldonado (SPA) vs Vanesa Alonso Rodriguez (SPA)-Silvia Lopez Vidal (SPA): 6-1/6-2

6) Lea Godallier (FRA)-Ariadna Canellas Rodero (SPA) vs Carolina Petrelli (ITA)-Sara Pujals Perez (SPA): 6-3/7-6 (3)

7) Chiara Pappacena (ITA)-Giorgia Marchetti (ITA) vs Sara D’Ambrogio (ITA)-Claudia Noemi Cascella (ITA): 6-1/6-1

8) Barbara Las Heras Monterde (SPA)-Veronica Virseda Sanchez (SPA) vs Eunice Maria Rodriguez Garcia (SPA)-Priscila Rodriguez Garcia (SPA): 6-1/6-4