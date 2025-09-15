Finanza – La Triestina (Lega Pro) cambia proprietà: adesso è di una crypto, il DogeCoin.

Una crypto entra nel calcio tricolore. La Triestina Calcio, storica squadra di Trieste (attualmente in Serie C,) ha un nuovo proprietario: è “House of Doge“, attraverso la sua controllata Dogecoin Ventures, società legata alla Fondazione Dogecoin. Per la prima volta che una criptovaluta assume il controllo diretto di una squadra di calcio professionistica. A vendere è stato il fondo Usa LBK Capital, che aveva rilevato il club nel luglio 2023, attraverso il veicolo LBK Triestina Holdings, con Ben Rosenzweig che era stato nominato presidente.

House of Doge, in una nota ufficiale, ha spiegato che l’operazione mira a promuovere l’utilizzo di Dogecoin (nella foto in primo piano l’home page della società) come metodo di pagamento, collegando il mondo degli asset digitali a un club con oltre un secolo di storia. «Il nostro investimento nella Triestina va ben oltre il calcio», ha dichiarato Marco Margiotta, amministratore delegato di House of Doge. «Si tratta di connettere la comunità globale di Dogecoin con uno dei club più storici d’Europa e dimostrare che gli asset digitali possono generare valore, cultura e passione nel mondo reale».

Dogecoin è una criptovaluta nata nel 2013 per iniziativa dei programmatori Jackson Palmer e Billy Markus (valuta digitale decentralizzata e open-source). Creata inizialmente come satira rispetto alla proliferazione di monete digitali, prende il nome dal meme del cane shiba inu “doge”, molto popolare tra i nativi digitali.

Dogecoin non ha limiti alla generazione della valuta. Il suo valore però è storicamente molto volatile, anche se ha vissuto momenti di grande popolarità, soprattutto tra il 2017 e il 2021 (fino a raggiungere una capitalizzazione di miliardi di dollari). Tra i sostenitori c’è anche Elon Musk (il magnate sudafricano founder di Starlink e Tesla), che più volte ne ha promosso l’utilizzo condividendo meme e dichiarazioni pubbliche.