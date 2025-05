Co-marketing FIPE-Concept2 al padiglione C6 di Rimini Wellness.

In occasione di RiminiWellness l’azienda Concept2 lancerà il suo nuovi prodotto in anteprima: sarà visibile all’interno del padiglione C6 della FIPE il giorno giovedì 29 maggio alle ore 15. L’Innovativo Concept2 StrengthErg è un nuovo e compatto attrezzo sportivo multifunzionale per l’allenamento della forza, costruito con i collaudati criteri di qualità, resistenza e longevità che distinguono il marchio Concept2.

Alimentato dalla tecnologia della ventola Concept2, utilizza la resistenza ad aria offrendo la possibilità di effettuare un allenamento di forza in totale sicurezza, senza la necessità di manovrare piastre, rack e bilancieri. Fornisce tre diverse stazioni: LEG PRES – CHEST PRESS – SEATED ROW.

Facilmente utilizzabile da utenti con diversi livelli di allenamento, la resistenza reattiva consente di lavorare sulla forza a qualsiasi intensità, da minima a massima. Con tre stazioni diverse e un’ampia gamma di varianti e movimenti personalizzati, lo StrengthErg misura tutto con precisione, e mostra in dettaglio il risultato. La posizione del damper aiuta a trovare l’esatto rapporto tra velocità e forza desiderato per l’allenamento. L’attrezzo, che pesa poco più di 40 kg, è disegnato per offrire un carico oltre 680 kg.

La nostra app gratuita ErgData fornisce la registrazione e l’analisi del rendimento per aiutare a raggiungere gli obiettivi prefissati. Lo StrengthErg è disponibile con il monitor delle prestazioni (PM5) oppure può essere utilizzato con un proprio dispositivo su cui è istallata l’app ErgData.