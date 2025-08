Merchandising – L’Udinese presenta la nuova maglia Away (2025/26). Disegni astratti con un tocco di eleganza.

Macron e Udinese Calcio puntano su una grafica astratta e su un design elegante ed esclusivo per la nuova maglia ‘Away’ 2025/26. La divisa è stata presentata nel corso di un evento organizzato in partnership con la Regione Friuli-Venezia Giulia e PromoTurismoFVG in una cornice d’eccezione, in un casone, edificio caratteristico nel cuore della laguna di Marano Lagunare.

La seconda maglia dell’Udinese Calcio si distingue per il collo alla coreana, impreziosito da dettagli in blu navy e rosso che richiamano i bordi manica. Il colore principale è un elegante blu avio chiaro, arricchito da una grafica sublimata astratta: un motivo composto da figure geometriche irregolari e sfumate in bianco e azzurro, che si estende sia sul fronte sia sul retro della maglia e si ispira allo stile delle maglie anni ’90.

Come per la divisa Home, il backneck è personalizzato con un’etichetta bianconera su sfondo geometrico, il logo dell’Udinese, la scritta I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA, il logo Macron e la dicitura Designed in Bologna: un dettaglio che racconta l’origine e la cura con cui ogni capo viene ideato e sviluppato nel Macron Campus, quartier generale del brand emiliano.

Sul petto risaltano in primo piano il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, in blu navy il Macron Hero e lo stemma dell’Udinese Calcio. Nel retrocollo esterno trova spazio un omaggio alla storia del club: lo storico logo con la Zebretta degli anni ’70 e ’80, racchiuso in una cornice azzurra.

A completare il kit da trasferta ci sono i pantaloncini blu avio chiaro, decorati da bande laterali che riprendono la grafica della maglia e da due righe – una blu navy e una rossa – intorno al bordo coscia. I calzettoni, della stessa colorazione, sono arricchiti da due righe orizzontali, blu navy e rossa, sia sul bordo superiore che al centro.

Realizzata in tessuto Eco Fabric, proveniente al 100% da plastica riciclata, anche la maglia Away conferma l’impegno per la sostenibilità ambientale condiviso da Macron e da Udinese Calcio, protagonisti di una partnership che dura dal 2018/19 e che si protrarrà almeno fino al 2031. (fonte: Macron)