L’FC Südtirol (Lega B) presenta la maglia “away”. Ricorda i colori delle montagne al tramonto.

Dopo aver svelato la maglia “home” e la terza divisa per la stagione 2025-2026, è arrivato il momento della presentazione ufficiale della nuova casacca da trasferta. La maglia “away” (nelle foto sotto riprese dal sito del club sudtirolese), progettata in stretta collaborazione con lo sponsor tecnico Erreà, rappresenta una novità senza precedenti nel design e mostra al tempo stesso un forte legame con il territorio, con accostamenti preziosi e marcati, come mai prima d’ora.

La scelta cromatica è frutto di un attento approfondimento: la maglia combina l’antracite con diverse tonalità di marrone (nella foto in primo piano), che sfumano armoniosamente dal basso verso l’alto. Questa combinazione richiama immediatamente le maestose montagne altoatesine che, al calar del sole, sono accarezzate dagli ultimi raggi dorati. Nella parte inferiore, più scura, il richiamo è al fondovalle, mentre la parte superiore, più luminosa, è accesa dalla luce del tramonto. Il design unisce in modo significativo natura e identità territoriale. Il motivo antracite rappresenta la solidità della roccia, mentre le sfumature marroni riflettono il calore della luce dorata.

Per le foto ufficiali è stata scelta una location unica, tanto quanto la maglia stessa: la Città dei Sassi, ai piedi del Sassolungo, vicino al Passo Sella, una vasta distesa di macigni formatasi da una frana remota. Un’area con vista diretta e suggestiva sul Gruppo del Sella, un paesaggio che unisce perfettamente tradizione, natura e ambizioni sportive.

Nei dettagli, la nuova maglia da trasferta si distingue per carattere e autenticità. Lo stemma societario è posto sul lato sinistro del petto, non nei consueti colori sociali, ma in una tonalità calda che si integra armoniosamente nel design completo della divisa. Sul retro del colletto è impresso il monogramma “FCS”. Il logo dello sponsor tecnico Erreà compare in bianco sul lato destro del petto e sulle spalle. Anche l’inserimento degli sponsor è studiato con cura: al centro del petto sono presenti il marchio ombrello Südtirol ed il logo del main sponsor Duka. Sulla manica sinistra spicca il simbolo di Alperia, mentre sul retro della maglia compare il logo degli impianti di risalita Racines-Giovo.

I pantaloncini sono di colore antracite, con due sottili strisce sul fondo che richiamano il motivo della maglia. Il kit si completa con i calzettoni neri, impreziositi dal monogramma “FCS” e dal logo Erreà in bianco. (fonte: FCS)